Haqqımızda

Eyfel qülləsindən paraşütlə tullanan şəxs saxlanılıb

Eyfel qülləsindən paraşütlə tullanan şəxs saxlanılıb Paris polisi şənbə günü səhər Eyfel qülləsindən paraşütlə tullanan şəxsi saxlayıb.
Digər ölkələr
9 avqust 2025 22:50
Eyfel qülləsindən paraşütlə tullanan şəxs saxlanılıb

Paris polisi şənbə günü səhər Eyfel qülləsindən paraşütlə tullanan şəxsi saxlayıb.

“Report”un məlumatına görə, bu barədə hüquq-mühafizə orqanlarındakı mənbəyə istinadən "Le Journal du Dimanche" qəzeti yazıb.

Nəşrin məlumatına görə, üç gənc Eyfel qülləsinə 05:20-də (Bakı vaxtı ilə 07:20), abidənin ziyarətçilər üçün bağlı olduğu vaxt çıxıb.

Bir saat sonra onlardan biri paraşütlə qüllədən tullanıb və yerdə onu polis saxlayıb. Qeyd olunub ki, qanun pozucuları “memarlıq abidəsi olan binaya icazəsiz daxil olmaqda” ittiham olunublar.

Onların hərəkətləri ilə bağlı şikayət Eyfel Qülləsinin İstismar Cəmiyyətinin (SETE) nümayəndəsi tərəfindən verilib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası СМИ: В Париже задержали спрыгнувшего с парашютом с Эйфелевой башни

Eksklüziv xəbərlər

“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19
Naftogazın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
"Naftogaz"ın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
5 avqust 2025 15:17

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi