Dünyanın ən quraq səhrasına qar yağıb

Dünyanın ən quraq səhrası olan Çilinin Atakama səhrasına qar yağıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə ALMA rəsədxanası sosial şəbəkədə məlumat yayıb.

“İnanılmazdır! Dünyanın ən quraq səhrası olan Atakama qarla örtülüb!”, — məlumatda deyilib.

Yayımlanmış görüntülərdə qarın qum təpələrini örtdüyü görünür. Video müəllifi qeyd edib ki, Atakamaya 10 il ərzində ilk dəfə qar yağıb.