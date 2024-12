Türkiyə, İran və Rusiya xarici işlər nazirlərinin Dohada görüşü olub - YENİLƏNİB

Türkiyə, İran və Rusiya xarici işlər nazirlərinin Dohada görüşü olub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan 22-ci Doha forumu çərçivəsində Suriyada nizamlanma üzrə Astana formatında keçirilən görüşdə iştirak edib.