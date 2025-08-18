Haqqımızda

Çinin şimalında daşqın nəticəsində 10 nəfər həlak olub, 2 nəfər itkin düşüb

Çinin şimalında daşqın nəticəsində 10 nəfər həlak olub, 2 nəfər itkin düşüb Çinin şimalında baş verən daşqın nəticəsində azı 10 nəfər həlak olub, 2 nəfər isə hitkin düşmüş hesab olunur.
Digər ölkələr
18 avqust 2025 08:53
Çinin şimalında daşqın nəticəsində 10 nəfər həlak olub, 2 nəfər itkin düşüb

Çinin şimalında baş verən daşqın nəticəsində azı 10 nəfər həlak olub, 2 nəfər isə itkin düşmüş hesab olunur.

"Report" "Xinhua" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Bayannur şəhərinin kənarında düşərgə quran 13 nəfər qəfil gələn daşqın sularına qərq olub.

Agentlik bildirir ki, hazırda 700-dən çox insanı axtarış-xilasetmə əməliyyatında iştirak edir. Bu saatadək sadəcə bir nəfərin xilas edildiyi qeyd olunub. 10 nəfərin meyiti tapılsa da, digər 2 şəxs barədə məlumat yoxdur.

Qeyd edək ki, Çində iyul ayından bəri ekstremal hava şəraiti müşahidə olunur.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Northern China flash flood kills 10
Rus versiyası На севере Китая из-за схода селей погибли 10 человек

Eksklüziv xəbərlər

Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi