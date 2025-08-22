Çində qatar qəzası olub, ölənlər və itkin düşənlər var

Çinin şimal-qərbindəki Sinxay əyalətində Xuanxe çayı üzərindən keçən böyük dəmir yolu körpüsündə baş vermiş qəza nəticəsində 7 nəfər ölüb, 9 nəfər isə itkin düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Jenmin Jibao" qəzeti məlumat yayıb.
Qəza cümə günü Pekin vaxtı ilə saat 03:00-da Xuannan-Tibet Muxtar Dairəsində baş verib. Təmir-tikinti işləri zamanı bərkidici kabellər qırılıb.
Hakimiyyət orqanları operativ şəkildə axtarış-xilasetmə işlərini təşkil ediblər. Qəzanın səbəbləri müəyyənləşdirilir, araşdırma aparılır.