Çin ordusu hərbi paradda yeni nəsil silah və texnikasını nümayiş etdirəcək

20 avqust 2025 08:55
Çin Xalq Azadlıq Ordusu Pekində keçiriləcək hərbi paradda hipersəs raketləri, yeni tanklar və pilotsuz sistemlər nümayiş etdirəcək.

“Report” xəbər verir ki, bunu hərbi paradın keçirilməsi üzrə aparıcı işçi qrupunun rəis müavini, ÇXR Mərkəzi Hərbi Komissiyasının Birləşmiş Qərargahının əməliyyat idarəsinin rəis müavini, general-mayor Vu Tseke deyib.

O, mətbuat konfransında bildirib ki, əsas hissə ordunun sistemli döyüş qabiliyyətini nümayiş etdirəcək yeni tanklar və daşıyıcı təyyarələr üçün döyüş modulları kimi dördüncü nəsil silahlardan ibarətdir. Digər bir xüsusiyyət hipersəs, zenit və raket əleyhinə, eləcə də strateji raketlər kimi bir sıra qabaqcıl silah növlərinin nümayişidir.

Onun sözlərinə görə, Çin, həmçinin intellektual və pilotsuz sistemlər, şəbəkə və elektron döyüş vasitələrini nümayiş etdirəcək. O, paradda təqdim olunacaq silahların hamısının yerli istehsal olduğunu vurğulayıb.

“Bu, 2019-cu ildə ÇXR-in yaradılmasının 70 illiyi şərəfinə keçirilən paraddan sonra ordumuzun yeni nəsil silah və texnikasının ilk kütləvi nümayişidir”.

Rus versiyası Армия Китая на параде победы покажет ракеты, новые танки и беспилотные системы

