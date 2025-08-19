Cənubi Koreyada qatar dəmiryolçuları vurub, ölən və yaralananlar var

Cənubi Koreyanın cənub-şərqindəki Çxondo şəhərində sərnişin qatarı Koreya Dövlət Dəmiryol Korporasiyasının (KORAIL) işçilərini vurub, iki işçi həlak olub, dörd nəfər ağır xəsarət alıb.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Yonhap” agentliyi məlumat yayıb.
Qatarda 89 sərnişin olub, onlar arasında xəsarət alanlar barədə hələlik məlumat verilmir. KORAIL-in məlumatına görə, işçilər Çxondoda son vaxtlar yağan güclü yağışlarla əlaqədar yoxlama aparırdılar. Rəsmilər qəzanın dəqiq səbəbini müəyyən etmək üçün araşdırmaya başlayıblar.