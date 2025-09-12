İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    • 12 sentyabr, 2025
    • 19:27
    BMT Baş Assambleyası Fələstin-İsrail münaqişəsinin iki dövlət prinsipi üzrə həlli haqqında bəyannaməni təsdiqləyib

    Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası Fələstin-İsrail münaqişəsinin ikidövlətli həlli istiqamətində konkret, zamana bağlı və geridönməz addımları əks etdirən bəyannaməni səs çoxluğu ilə təsdiqləyib.

    "Report" "Al-Arabiya"ya istinadən xəbər verir ki, 142 ölkə bəyannamənin lehinə, 10 ölkə əleyhinə səs verib, 12 ölkə isə bitərəf qalıb.

    Sənəddə, həmçinin İsrailin Qəzza zolağındakı fəaliyyətləri və HƏMAS-ın 2023-cü il oktyabrın 7-də həyata keçirdiyi hücumlar pislənilir.

    Qeyd olunur ki, yeddi səhifəlik bəyannamə Səudiyyə Ərəbistanı və Fransanın təşkilatçılığı ilə ötən ilin iyul ayında BMT-də keçirilən beynəlxalq konfransın nəticəsidir.

    ГА ООН одобрила декларацию о палестино-израильском урегулировании по принципу двух государств
    UN overwhelmingly endorses declaration on two-state solution for Israel, Palestinians

