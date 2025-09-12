ГА ООН одобрила декларацию о палестино-израильском урегулировании по принципу двух государств

Генеральная Ассамблея ООН в пятницу подавляющим большинством голосов одобрила декларацию, в которой изложены "конкретные, ограниченные по времени и необратимые шаги" к решению палестино-израильского конфликта по принципу двух государств.

Как сообщает Report со ссылкой на Al-Arabiya, за принятие декларации 142 страны, против – 10, при этом 12 стран воздержались.

Документ также осуждает действия Израиля в секторе Газа и совершенные ХАМАС 7 октября 2023 года атаки.

Отмечается, что семистраничная декларация является результатом международной конференции, проведенной в ООН в июле прошлого года при организации Саудовской Аравии и Франции.