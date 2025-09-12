ГА ООН одобрила декларацию о палестино-израильском урегулировании по принципу двух государств
Другие страны
- 12 сентября, 2025
- 18:57
Генеральная Ассамблея ООН в пятницу подавляющим большинством голосов одобрила декларацию, в которой изложены "конкретные, ограниченные по времени и необратимые шаги" к решению палестино-израильского конфликта по принципу двух государств.
Как сообщает Report со ссылкой на Al-Arabiya, за принятие декларации 142 страны, против – 10, при этом 12 стран воздержались.
Документ также осуждает действия Израиля в секторе Газа и совершенные ХАМАС 7 октября 2023 года атаки.
Отмечается, что семистраничная декларация является результатом международной конференции, проведенной в ООН в июле прошлого года при организации Саудовской Аравии и Франции.
Последние новости
20:18
Оборот общественного питания в Азербайджане вырос на 14%Финансы
20:17
Фото
Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития связей на фоне проекта Зангезурского коридораВнешняя политика
20:06
В убийстве Чарли Кирка подозревается 22-летний житель Юты - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
19:57
Сикорский: Инцидент с БПЛА не повод для разрыва дипотношений с РоссиейДругие страны
19:50
ПА ОБСЕ приветствует процессы на Южном КавказеВнешняя политика
19:47
НАТО объявило о запуске операции "Восточный часовой" на восточном флангеДругие страны
19:43
Автомобиль сбил 17-летнюю девушку в АстареПроисшествия
19:30
Зеленский встретился с новой главой МИД БританииДругие страны
19:26