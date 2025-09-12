Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    ГА ООН одобрила декларацию о палестино-израильском урегулировании по принципу двух государств

    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 18:57
    ГА ООН одобрила декларацию о палестино-израильском урегулировании по принципу двух государств

    Генеральная Ассамблея ООН в пятницу подавляющим большинством голосов одобрила декларацию, в которой изложены "конкретные, ограниченные по времени и необратимые шаги" к решению палестино-израильского конфликта по принципу двух государств.

    Как сообщает Report со ссылкой на Al-Arabiya, за принятие декларации 142 страны, против – 10, при этом 12 стран воздержались.

    Документ также осуждает действия Израиля в секторе Газа и совершенные ХАМАС 7 октября 2023 года атаки.

    Отмечается, что семистраничная декларация является результатом международной конференции, проведенной в ООН в июле прошлого года при организации Саудовской Аравии и Франции.

    ООН Генассамблея ООН Палестина Израиль
    Фото
    BMT Baş Assambleyası Fələstin-İsrail münaqişəsinin iki dövlət prinsipi üzrə həlli haqqında bəyannaməni təsdiqləyib
    Фото
    UN overwhelmingly endorses declaration on two-state solution for Israel, Palestinians

    Последние новости

    20:18

    Оборот общественного питания в Азербайджане вырос на 14%

    Финансы
    20:17
    Фото

    Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития связей на фоне проекта Зангезурского коридора

    Внешняя политика
    20:06

    В убийстве Чарли Кирка подозревается 22-летний житель Юты - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    19:57

    Сикорский: Инцидент с БПЛА не повод для разрыва дипотношений с Россией

    Другие страны
    19:50

    ПА ОБСЕ приветствует процессы на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    19:47

    НАТО объявило о запуске операции "Восточный часовой" на восточном фланге

    Другие страны
    19:43

    Автомобиль сбил 17-летнюю девушку в Астаре

    Происшествия
    19:30

    Зеленский встретился с новой главой МИД Британии

    Другие страны
    19:26

    Экс-глава Верховного суда Непала возглавила временное правительство

    Другие страны
    Лента новостей