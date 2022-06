Baydenlə Makron Ukraynaya raket zərbəsinə sərt reaksiya veriblər

ABŞ Prezidenti Cozef Bayden və Fransa lideri Emmanuel Makron Rusiyanın Ukraynanın Kremençuk şəhərinin ticarət mərkəzinə raket hücumunu pisləyiblər.

Bu barədə “Report” dövlət başçılarının tviter hesabına əsasən xəbər verir.

Bayden bildirib ki, Rusiya hücuma görə məsuliyyət daşımalıdır. O, Ukraynaya dəstəyini ifadə edib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, ABŞ müttəfiqləri və tərəfdaşları ilə birlikdə Rusiyanı bu cür “vəhşiliklərə görə məsuliyyətə cəlb olunmasına” və “Ukraynanın müdafiəsini dəstəkləməyə davam edəcək”.

"Rusiyanın ticarət mərkəzində mülki şəxslərə zərbə endirməsi qəddardır. Biz Ukrayna xalqı ilə həmrəyik", - Bayden sosial şəbəkə hesab ında yazıb.

Bundan əlavə, Bayden qeyd edib ki, G7 Rusiyaya qarşı sanksiyaları uzadacaq, xüsusən bu, “Putinin hərbi sənaye kompleksi”nə aiddir.

Dövlət başçısı həmçinin əmin edib ki, G7 Rusiya mərkəzi bankının valyuta ehtiyatlarına “xəstə iqtisadiyyatı” dəstəkləməyə imkan verməyəcək və “Putini müharibə aparmaq üçün lazım olan resurslardan məhrum edəcək".

