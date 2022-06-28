Байден и Макрон отреагировали на ракетный удар по Кременчугу

Президент США Джо Байден заявил, что Россия должна понести ответственность за ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге. Он выразил поддержку Украине.

Президент США Джозеф Байден заявил, что Россия должна понести ответственность за ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге. Он выразил поддержку Украине.

Как передает Report, об этом сообщил американский лидер в своем Twitter.

Он отметил, что США вместе с союзниками и партнерами будут продолжать привлекать Россию к ответственности за такие зверства и поддерживать оборону Украины.

"Удар России по мирным жителям в торговом центре жесток. Мы солидарны с украинским народом", - заявил президент.

Кроме того, Байден отметил, что G7 продлят санкции против России, в частности, это касается "военно-промышленного комплекса Путина".

Также он заверил, что G7 не позволит валютным резервам центрального банка РФ поддерживать "больную экономику" и "лишит их ресурсов, необходимых для ведения войны".

Байден добавил, что можно было бы "закрыть глаза на варварскую войну Путина против Украины", и цены на газ не влетели бы вверх, но Америка "поднялась над этим моментом" и "с гордостью" поддерживает Украину.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter назвал удар по Кременчугу позорным.

"Бомбардировка ТРЦ в Кременчуге Россией - абсолютный ужас. Мы разделяем боль семей погибших. И гнев на такой позор", - написал он.

В своем сообщении Макрон отметил "Русский народ должен видеть правду" и опубликовал видео последствий бомбардировки ТРЦ.