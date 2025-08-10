Haqqımızda

Baltimorda küçəyə toplaşan insanlara atəş açılıb, 6 nəfər yaralanıb

Baltimorda küçəyə toplaşan insanlara atəş açılıb, 6 nəfər yaralanıb ABŞ-nin Merilend ştatının Baltimor bölgəsində naməlum şəxs küçəyə toplaşan insanlara atəş açıb.
Digər ölkələr
10 avqust 2025 09:49
Baltimorda küçəyə toplaşan insanlara atəş açılıb, 6 nəfər yaralanıb

ABŞ-nin Merilend ştatının Baltimor bölgəsində naməlum şəxs küçəyə toplaşan insanlara atəş açıb.

"Report"un "ABC News"a istinadən məlumatına görə, nəticədə 6 nəfər yaralanıb.

Məlumata görə, atışma şənbə günü axşam saat 20:50 radələrində (Bakı vaxtı ilə bazar günü 04:50) Spouldinq və Kvinsberi prospektlərinin kəsişməsi yaxınlığında başlayıb. Naməlum şəxs küçəyə toplaşan insanlara atəş açıb.

Baltimor polis komissarı Riçard Uorlinin sözlərinə görə, qurbanlar arasında beş yaşlı qız da var, lakin onun həyatı üçün təhlükə yoxdur. Hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşı əlavə edib ki, yaralılardan birinin - 38 yaşlı kişinin vəziyyəti ağırdır.

Polis araşdırmaları davam etdirir.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası При массовой стрельбе в Балтиморе пострадали не менее шести человек

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
6 avqust 2025 17:07
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
6 avqust 2025 10:31
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
6 avqust 2025 12:25
Balakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
FotoBalakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
7 avqust 2025 08:55
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
4 avqust 2025 15:21
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
8 avqust 2025 10:40
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
4 avqust 2025 11:49
Bakıda yarımtikilidə narkotik aludəçiləri saxlanılıb
Bakıda yarımtikilidə narkotik aludəçiləri saxlanılıb
4 avqust 2025 09:32

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi