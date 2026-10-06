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    Balkan ölkələri qaz nəqli sistemlərini əlaqələndirəcək

    Digər ölkələr
    • 06 oktyabr, 2026
    • 17:42
    Balkan ölkələri qaz nəqli sistemlərini əlaqələndirəcək

    Serbiya və Şimali Makedoniyanın qaz nəqli sistemləri operatorları vasitəsilə Şaquli Qaz Dəhlizinə qoşulacaq, iki ölkə arasında qaz interkonnektorunun tikintisi tezliklə başlanacağı gözlənilir.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bu barədə Belqradda Serbiya, Şimali Makedoniya, Yunanıstan və Bolqarıstanın enerji nazirlərinin II Sammitində bildirilib.

    Qeyd olunub ki, bu interkonnektor hazırda tikintisi davam edən Yunanıstan–Şimali Makedoniya qaz interkonnektoru ilə birləşdiriləcək.

    Yunanıstan ərazisindəki hissənin 2026-cı ilin sonunadək, Şimali Makedoniya ərazisindəki hissənin isə 2027-ci il ərzində tamamlanacağı gözlənilir.

    Bundan başqa sammitdə nazirlər Cənub-Şərqi və Mərkəzi Avropada regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi və enerji təhlükəsizliyinin artırılması yollarını müzakirə ediblər.

    İştirakçılar mövcud qaz infrastrukturundan istifadəni, həmçinin iştirakçı ölkələrin daha sıx əlaqələndirilməsinə və yeni qaz mənbələrindən əlavə təchizat marşrutlarının açılmasına yönəlmiş qaz infrastrukturu layihələrinin icrasında əldə olunan irəliləyişi müzakirə ediblər.

    Balkan ölkələri qaz nəqli sistemlərini əlaqələndirəcək
    Balkan ölkələri qaz nəqli sistemlərini əlaqələndirəcək

    Serbiya Balkan ölkələri Şimali Makedoniya Yunanıstan Bolqarıstan Serbiya-Şimali Makedoniya qaz interkonnektoru
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    Serbia, North Macedonia move to strengthen regional gas connectivity
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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