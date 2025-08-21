Haqqımızda

Avropa ABŞ-ni Rumıniyada döyüş təyyarələri yerləşdirməyə çağırıb

Avropa ABŞ-ni Rumıniyada döyüş təyyarələri yerləşdirməyə çağırıb Bir sıra Avropa ölkələri Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətlərinin təmin edilməsi çərçivəsində ABŞ-nin öz qırıcılarını Rumıniyada yerləşdirməsini istəyirlər.
Digər ölkələr
21 avqust 2025 05:49
Avropa ABŞ-ni Rumıniyada döyüş təyyarələri yerləşdirməyə çağırıb

Bir sıra Avropa ölkələri Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətlərinin təmin edilməsi çərçivəsində ABŞ-nin öz qırıcılarını Rumıniyada yerləşdirməsini istəyir.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Times" qəzeti məlumat yayıb.

"Yüksək rütbəli Avropa hərbi rəhbərləri NATO-nun Avropada ən böyük aviabazasını inşa etdiyi Rumıniyada Amerika "F-35"lərinin yerləşdirilməsini müzakirə edirlər", - materialda qeyd olunur.

Nəşrin yazdığına görə, müttəfiqlər Vaşinqtondan Ukraynanın Amerika kəşfiyyat məlumatlarına çıxışını və Amerika peykləri vasitəsilə GPS istifadəsini təmin etməsini istəyirlər. Bundan əlavə, Avropa ölkələri ABŞ-dən Kiyevə "Patriot" və NASAMS zenit-raket komplekslərinin tədarükü üzrə öhdəliklər, həmçinin gələcəkdə Qara dəniz üzərində kəşfiyyat təyyarələrinin istifadəsinə icazə verməsini gözləyirlər.

Nəşr xatırladıb ki, Ukrayna münaqişəsinin ilk aylarından etibarən Britaniya Hərbi Hava Qüvvələri bu regionda Amerika "RC-135 Rivet Joint" təyyarələrinin köməyi ilə aktiv kəşfiyyat uçuşları həyata keçirib, lakin bu gəmilərin istifadəsi yalnız Vaşinqtonun razılığı ilə mümkündür.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası В Европе призвали США разместить истребители в Румынии для гарантий безопасности Украине

Eksklüziv xəbərlər

Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi