ABŞ Ordusu: İranın dəniz blokadasının başlanğıcından 13 gəmi məhv edilib
Digər ölkələr
- 06 oktyabr, 2026
- 06:57
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Amerika hərbçiləri son 12 həftə ərzində İranın dəniz blokadasını pozmağa çalışan və ya İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) ilə əlaqəli olan 13 ticarət gəmisini məhv edib.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) bu barədə "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
"Son 12 həftə ərzində CENTCOM blokadanı pozan və ya SEPAH-ın kölgə şəbəkəsinin bir hissəsi olan 13 kommersiya gəmisini məhv edib",- bəyanatda deyilir.
Bundan əlavə, ABŞ komandanlığının məlumatına görə, blokadanın bərpasından bəri hərbçilər 130 kommersiya gəmisini yönləndirib və daha üçü sıradan çıxarılıb.
CENTCOM заявило об уничтожении 13 судов с начала морской блокады Ирана
CENTCOM: 13 vessels destroyed since US naval blockade against Iran
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