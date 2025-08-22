Vaşinqtonda Milli Qvardiyaya silahdan istifadə etmək səlahiyyəti verilib

ABŞ-nin müdafiə naziri Pit Heqset Vaşinqtonda iki minə yaxın Milli Qvardiya hərbçisinin silahlanmasına icazə verib.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Fox News” telekanalı məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, ehtiyac yaranarsa hərbçilərin bu silahlardan istifadə etmək hüququ olacaq.
“Fox News”a ABŞ Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi deyib: “Müdafiə nazirinin göstərişi ilə Vaşinqtondakı Birləşmiş Əməliyyat Qrupunun hərbçiləri ölkəmizin paytaxtında cinayətlərin azaldılması missiyasına dəstək verərək, missiyalarına və təlimlərinə uyğun olaraq, onlara verilən silahlarla öz tapşırıqlarını yerinə yetirməyə başlayacaqlar”.