Vaşinqtonda Milli Qvardiyaya silahdan istifadə etmək səlahiyyəti verilib ABŞ-nin müdafiə naziri Pit Heqset Vaşinqtonda 2 minə yaxın Milli Qvardiya hərbçisinin silahlanmasına icazə verib.
22 avqust 2025 21:21
ABŞ-nin müdafiə naziri Pit Heqset Vaşinqtonda iki minə yaxın Milli Qvardiya hərbçisinin silahlanmasına icazə verib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Fox News” telekanalı məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, ehtiyac yaranarsa hərbçilərin bu silahlardan istifadə etmək hüququ olacaq.

“Fox News”a ABŞ Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi deyib: “Müdafiə nazirinin göstərişi ilə Vaşinqtondakı Birləşmiş Əməliyyat Qrupunun hərbçiləri ölkəmizin paytaxtında cinayətlərin azaldılması missiyasına dəstək verərək, missiyalarına və təlimlərinə uyğun olaraq, onlara verilən silahlarla öz tapşırıqlarını yerinə yetirməyə başlayacaqlar”.

İngilis versiyası US Defense Secretary authorizes National Guard to carry weapons in Washington
Rus versiyası Минобороны разрешили Нацгвардии США применять оружие в Вашингтоне

