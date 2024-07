Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Kolumbiya dövlətini və xalqını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, XİN-in sosial şəbəkə hesablarında bununla bağlı paylaşım olunub.