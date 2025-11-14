Xanyurdu sakini: 11 yaşımda çıxdığım kəndə indi ailəmlə birlikdə qayıdıram
Daxili siyasət
- 14 noyabr, 2025
- 14:04
Xocalı rayonunun Xanyurdu kəndinə köçürülən Niyaməddin Salahov 11 yaşında çıxdığı kəndə indi ailəsi ilə birlikdə qayıdır.
O, "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşı açıqlamasında övladlarının doğma kəndə daha böyük sevinclə qayıtdığını bildirib:
"Kəndimiz işğal olunanda 11 yaşım vardı. Çox əziyyət çəkdik, amma doğma ocağımıza dönəcəyimizə inamı heç vaxt itirmədik. İndi kəndə ailəmin dörd üzvü ilə birlikdə qayıdıram. Ən çox ona sevinirəm ki, övladlarım ata-baba yurduna məndən daha çox çox bağlıdırlar".
