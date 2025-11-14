İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Xanyurdu sakini: 11 yaşımda çıxdığım kəndə indi ailəmlə birlikdə qayıdıram

    Daxili siyasət
    • 14 noyabr, 2025
    • 14:04
    Xanyurdu sakini: 11 yaşımda çıxdığım kəndə indi ailəmlə birlikdə qayıdıram

    Xocalı rayonunun Xanyurdu kəndinə köçürülən Niyaməddin Salahov 11 yaşında çıxdığı kəndə indi ailəsi ilə birlikdə qayıdır.

    O, "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşı açıqlamasında övladlarının doğma kəndə daha böyük sevinclə qayıtdığını bildirib:

    "Kəndimiz işğal olunanda 11 yaşım vardı. Çox əziyyət çəkdik, amma doğma ocağımıza dönəcəyimizə inamı heç vaxt itirmədik. İndi kəndə ailəmin dörd üzvü ilə birlikdə qayıdıram. Ən çox ona sevinirəm ki, övladlarım ata-baba yurduna məndən daha çox çox bağlıdırlar".

    "Böyük Qayıdış" Xocalı rayonu Xanyurdu kəndi

    Son xəbərlər

    14:28

    AMB yüklülük reyestrinə dair aylıq statistik məlumatlar açıqlayacaq

    Maliyyə
    14:23
    Foto

    Cəbrayılda əhali üçün səyyar müayinələr keçirilib

    Sağlamlıq
    14:20

    Ermənistan hökuməti Aİİ və BƏƏ arasında ticarət sazişinin ratifikasiyasına razılıq verib

    Region
    14:19

    Fransa və Ukrayna prezidentləri Parisdə danışıqlar aparacaqlar

    Digər ölkələr
    14:19
    Foto

    Azərbaycan IMF-in Regional İnkişaf Mərkəzinin tədbirində təmsil olunub

    Maliyyə
    14:16
    Foto

    Kiyevə raket hücumu zamanı Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinə ciddi ziyan dəyib

    Xarici siyasət
    14:09

    Azərbaycan Xorvatiya ilə vergidə yeni təşəbbüslər reallaşdırmağı müzakirə edib

    Biznes
    14:05
    Foto

    Növbəti köç karvanı Xanyurdu kəndinə çatıb, açarlar təqdim olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:04

    Xanyurdu sakini: 11 yaşımda çıxdığım kəndə indi ailəmlə birlikdə qayıdıram

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti