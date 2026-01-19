İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    TƏBİB rəhbərliyi Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    • 19 yanvar, 2026
    • 17:13
    TƏBİB rəhbərliyi Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

    Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) İcraçı direktoru Vüqar Qurbanov, müavinlər, müşavirlər və struktur bölmə rəhbərlərinin iştirakı ilə 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə əlaqədar Şəhidlər xiyabanı ziyarət olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, şəhidlərin məzarları üzərinə gül dəstələri düzülüb, əziz xatirəsi ehtiramla yad olunub.

    TƏBİB Qanlı Yanvar

