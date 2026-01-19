TƏBİB rəhbərliyi Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib
Daxili siyasət
- 19 yanvar, 2026
- 17:13
Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) İcraçı direktoru Vüqar Qurbanov, müavinlər, müşavirlər və struktur bölmə rəhbərlərinin iştirakı ilə 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə əlaqədar Şəhidlər xiyabanı ziyarət olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB məlumat yayıb.
Bildirilib ki, şəhidlərin məzarları üzərinə gül dəstələri düzülüb, əziz xatirəsi ehtiramla yad olunub.
