Sumqayıtda Zəfər Gününə həsr olunan tədbir keçirilib, rəsm sərgisi açılıb
- 28 oktyabr, 2025
- 12:14
Sumqayıt şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Günü ilə əlaqədar təşkil olunan "Zəfərin rəngi" adlı tədbirdə "44 Zəfər Plakatı" rəsm sərgisi açılıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, tədbir Milli Məclisin deputatı Səbinə Salmanovanın təşkilatçılığı ilə Sumqayıt şəhər Heydər Əliyev Mərkəzində baş tutub.
Tədbirdə Sumqayıt şəhər rəhbərliyi, şəhid ailələrinin üzvləri, qazilər, deputatlar, ictimaiyyət və media nümayəndələri iştirak ediblər.
Tədbirin əvvəlində 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycan Ordusunun qəhrəmanlıq səhnələrinin, azad edilmiş şəhər və kəndlərin görüntülərinin, eləcə də şəhidlərin xatirəsinin əbədiləşdirilməsinin əks olunduğu videoçarx nümayiş etdirilib.
Daha sonra tədbirin rəsmi hissəsi çərçivəsində "44 Zəfər Plakatı" adlı rəsm sərgisinin açılışı olub.
Mərasimdə çıxış edən Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov Zəfər Gününu Azərbaycan xalqının qürur və şərəf səhifəsi kimi dəyərləndirib:
"Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ordumuz düşməni torpaqlarımızdan qovaraq 30 illik həsrətə son qoydu. Bu Qələbə xalqımızın birliyinin, Vətən sevgisinin və əsgərlərimizin qəhrəmanlığının nəticəsidir. Biz şəhidlərimizin qanı ilə yazılmış bu tarixi Qələbəni heç vaxt unutmayacağıq".
Milli Məclisin deputatı Səbinə Salmanova çıxışında təşkil olunan tədbiri Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq tarixinin bədii təcəssümü olaraq xarakterizə edib:
"Zəfərin rəngi" sərgisi gənclərin Vətənə, şəhidlərə olan sevgisinin göstəricisidir. Biz bu əsərləri Sumqayıt məktəblərinə hədiyyə etməklə Zəfər tariximizi gələcək nəsillərə ötürmək istəyirik. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyir, qazilərimizə minnətdarlığımızı bildiririk".
Tədbirdə həmçinin şəhid ailələrinin üzvləri də çıxış edərək Vətən müharibəsində canlarını fəda etmiş oğullarının xatirəsinin belə tədbirlərlə anılmasının onlara böyük mənəvi dəstək olduğunu vurğulayıblar.
Yekunda tədbir iştirakçıları "44 Zəfər Plakatı" adlı rəsm sərgisinə baxış keçiriblər. Sərgidə nümayiş olunan əsərlərdə Vətən müharibəsindəki birlik, mübarizə ruhu və Qələbə sevinci bədii şəkildə ifadə olunub. Bildirilib ki, sərgidə təqdim olunan bütün rəsmlər Sumqayıt şəhər məktəblərinə hədiyyə ediləcək.