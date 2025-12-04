İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Sektor müdiri: Könüllülük fəaliyyəti əsrlər boyu Azərbaycan xalqının təfəkküründə formalaşmış haldır

    Daxili siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 13:46
    Sektor müdiri: Könüllülük fəaliyyəti əsrlər boyu Azərbaycan xalqının təfəkküründə formalaşmış haldır

    Könüllülük fəaliyyəti əsrlər boyu Azərbaycan xalqının təfəkküründə formalaşmış haldır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Gənclər siyasəti və İdman məsələləri şöbəsinin sektor müdiri Həmid Nəsibov Azərbaycan Könüllülərinin VIII Həmrəylik Forumunda deyib.

    Onun sözlərinə görə, azərbaycanlılar hər zaman istər yaşadığı kənd və ya kiçik icma çərçivəsində, istərsə də ölkə üçün təmənnasız işlər görüblər:

    "Bu, əsrlər boyu adət-ənənələrimizə çevrilib. Müstəqillik dövrümüzdə isə bu fəaliyyət daha çox nizamlı bir sistemə bağlı olub. Prezident İlham Əliyev dövlət qurumları ilə görüşündə tövsiyə səsləndirmişdi ki, həmin dövlət qurumları öz könüllü qruplarını formalaşdırıb könüllülük fəaliyyətini genişləndirsinlər. Bunun nəticəsi kimi demək olar ki, bu gün əksər qurumlarımızda belə qruplar fəaliyyət göstərir".

    Xatırladaq ki, dekabrın 5-i Beynəlxalq Könüllülər Günüdür və Azərbaycan Könüllülərinin VIII Həmrəylik Forumu da məhz bu günə həsr olunub.

    İlham Əliyev Könüllülük həftəsi

    Son xəbərlər

    13:47

    Azərbaycan və Çexiya arasında Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti iclasının 2026-da keçirilməsi planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    13:47

    İndoneziyada daşqınlar nəticəsində dəyən zərər 4 milyard dolları ötə bilər

    Digər ölkələr
    13:46

    BMT TŞ-nin nümayəndə heyəti Suriyadadır

    Digər ölkələr
    13:46

    ATƏT PA Bakı və İrəvan arasında sülhü dəstəkləməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    13:46

    Sektor müdiri: Könüllülük fəaliyyəti əsrlər boyu Azərbaycan xalqının təfəkküründə formalaşmış haldır

    Daxili siyasət
    13:45

    AFFA 4 komandaya texniki məğlubiyyət verib

    Futbol
    13:44

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzur: Şəhərsalmada novatorluq və texnoloji tərəqqi nümunəsi

    İnfrastruktur
    13:36

    İmişli təmsilçisinin futbolçusu hakimi vurduğu üçün 14 oyunluq diskvalifikasiya edilib

    Futbol
    13:31

    Gürcüstan dövlət ali təhsil müəssisələrinə xarici tələbələrin qəbuluna qadağa qoyacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti