Şəhidin qardaşı qızı: Xocalı soyqırımında əmimin ailəsinin yeddi üzvü öldürülüb
Daxili siyasət
- 31 oktyabr, 2025
- 12:10
Qalıqları 33 ildən sonra tapılaraq dəfn edilən itkin-şəhidin ailəsinin yeddi üzvü Xocalı soyqırımı zamanı öldürülüb.
Bunu "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında oktyabrın 31-də dəfn edilən Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Səfər Qəmbərovun qardaşı qızı Nərgiz Qəmbərova deyib.
O, əmisinin qalıqlarının dəfn olunmasının onlar üçün təskinlik olduğunu vurğulayıb:
"Xocalıda məhv edilən ailələrdən biri də əmim Səfər Qəmbərovun ailəsidir. Soyqırımı nəticəsində onun ailəsinin yeddi üzvü öldürülüb. 33 ildir ki, ürəyimizdə daşıdığımız bu ağrı-acını heç kimin yaşamasını istəməzdik. Əmimin nəşinin tapılıb dəfn edilməsi bizim üçün bir təskinlikdir".
Son xəbərlər
12:28
Video
Gündəmdə qırmızıdır!Biznes
12:27
Hikmət Hacıyev: Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan sərhədinə qədər olan hissəsində işlər tamamlanma mərhələsinə çatıbXarici siyasət
12:25
Salyanda elektrik cərəyanı vuran 21 yaşlı şəxs xəstəxanada ölübHadisə
12:24
"SOCAR Polymer" ixrac gəlirlərini 7 %-dən çox artırıbEnergetika
12:21
Şəhid qardaşı: Son döyüşdə iştirakından sonra onun barəsində heç bir məlumat yox idiDaxili siyasət
12:20
Foto
Paris Sülh Forumu çərçivəsində Azərbaycanın iqlim çağırışlarına həsr olunmuş sərgi keçirilibXarici siyasət
12:17
Foto
Video
I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mikayıl Əliyevin nəşinin qalıqları dəfn edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
12:17
Kobaxidze: Gürcüstanın valyuta ehtiyatları rekord səviyyəyə çatıbRegion
12:16