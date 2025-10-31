İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Şəhidin qardaşı qızı: Xocalı soyqırımında əmimin ailəsinin yeddi üzvü öldürülüb

    Daxili siyasət
    • 31 oktyabr, 2025
    • 12:10
    Qalıqları 33 ildən sonra tapılaraq dəfn edilən itkin-şəhidin ailəsinin yeddi üzvü Xocalı soyqırımı zamanı öldürülüb.

    Bunu "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında oktyabrın 31-də dəfn edilən Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Səfər Qəmbərovun qardaşı qızı Nərgiz Qəmbərova deyib.

    O, əmisinin qalıqlarının dəfn olunmasının onlar üçün təskinlik olduğunu vurğulayıb:

    "Xocalıda məhv edilən ailələrdən biri də əmim Səfər Qəmbərovun ailəsidir. Soyqırımı nəticəsində onun ailəsinin yeddi üzvü öldürülüb. 33 ildir ki, ürəyimizdə daşıdığımız bu ağrı-acını heç kimin yaşamasını istəməzdik. Əmimin nəşinin tapılıb dəfn edilməsi bizim üçün bir təskinlikdir".

    şəhid Xocalı soyqırımı dəfn

