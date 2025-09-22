Səbinə Əliyeva Şəkidə vətəndaş qəbulu keçirəcək
Daxili siyasət
- 22 sentyabr, 2025
- 11:02
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə Əliyeva sentyabrın 23-də Şəki şəhərində vətəndaşları qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a Ombudsman Aparatından məlumat verilib.
Bildirilib ki, qəbul Şəki "ASAN xidmət" mərkəzində saat 14:00-da (Ünvan: Şəki şəhəri, Zərifə Əliyeva küçəsi 104, Əlaqə nömrəsi: (02424) 4-01-33) keçiriləcək.
Qəbula Şəki və Mingəçevir şəhərlərinin, Balakən, Zaqatala, Qax, Oğuz, Qəbələ və İsmayıllı rayonlarının sakinləri, eləcə də əcnəbi vətəndaşlar müraciət edə bilərlər.
Son xəbərlər
11:13
Azərbaycan və BƏƏ "Şəhər içində şəhər" konsepsiyası üzrə əməkdaşlıq edəcəkİnfrastruktur
11:11
Foto
ASCO 8 min ton dedveytli üç yeni tanker inşa edirİnfrastruktur
11:08
Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün məhsuldarlıq rekordu qeydə alınıbFutbol
11:05
Foto
Azərbaycan taekvondoçuları Polşada 3 medal qazanıblarFərdi
11:02
Səbinə Əliyeva Şəkidə vətəndaş qəbulu keçirəcəkDaxili siyasət
11:01
Azərbaycan "ACWA Power"lə yeni sazişlər imzalayıbEnergetika
10:58
"Aramco Ventures": Azərbaycan bol külək enerjisi ehtiyatına malikdirEnergetika
10:56
Prezident İlham Əliyev: Prokurorluq orqanları da dövlət suverenliyinin keşikçiləri hesab olunurlarHadisə
10:53