Səbinə Əliyeva Şəkidə vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Daxili siyasət
    • 22 sentyabr, 2025
    • 11:02
    Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə Əliyeva sentyabrın 23-də Şəki şəhərində vətəndaşları qəbul edəcək.

    Bu barədə "Report"a Ombudsman Aparatından məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbul Şəki "ASAN xidmət" mərkəzində saat 14:00-da (Ünvan: Şəki şəhəri, Zərifə Əliyeva küçəsi 104, Əlaqə nömrəsi: (02424) 4-01-33) keçiriləcək.

    Qəbula Şəki və Mingəçevir şəhərlərinin, Balakən, Zaqatala, Qax, Oğuz, Qəbələ və İsmayıllı rayonlarının sakinləri, eləcə də əcnəbi vətəndaşlar müraciət edə bilərlər.

