Ramiz Mehdiyevlə bağlı qüvvələrin aktivliyi təhlükəsizlik xidmətlərinin diqqət mərkəzindədir - RƏY
- 29 noyabr, 2025
- 22:32
Rusiya-Ukrayna müharibəsinin gələcək perspektivləri regional güc balansında ciddi dəyişikliklərə səbəb ola biləcək amillərdən biridir. Təhlilçilərin qeyd etdiyi kimi, münaqişədən sonrakı dövrdə Rusiyanın Cənubi Qafqaz regionunda öz nüfuz dairəsini yenidən qurmaq cəhdləri gözlənilir. Bu strategiya regiondaki kiçik və orta ölçülü dövlətlər üçün yeni təhdidlər yarada bilər.
Bu fikirləri "Report"a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Naqif Həmzəyev deyib. O qeyd edib ki, Azərbaycan isə son illərdə həm enerji təhlükəsizliyi, həm də regional əməkdaşlıq sahəsində müstəqil xarici siyasət yeritməklə diqqət çəkir:
"Ölkənin Avropa İttifaqı ilə enerji sahəsində əməkdaşlığının genişlənməsi və regional infrastruktur layihələrində aparıcı rol oynaması bu müstəqilliyin təzahürləridir.
Dövlət təhlükəsizliyi orqanlarının apardığı araşdırmalar çərçivəsində ortaya çıxan məlumatlar bir sıra narahatlıq doğuran məqamları üzə çıxarır. Ramiz Mehdiyevlə bağlı qüvvələrin potensial aktivləşməsi və bu prosesdə müxalif strukturların rolu təhlükəsizlik xidmətlərinin diqqət mərkəzindədir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) rəhbəri və digər üzvü ilə əlaqədar araşdırmalar da bu qəbildəndir".
Deputat hesab edir ki, AXCP-nin son onilliklərdə nümayiş etdirdiyi siyasi xətt radikal ritorikanın əsasında qurulub:
"Partiyanın bəzi addımları və bəyanatlarının ölkənin dövlət maraqları ilə ziddiyyət təşkil etdiyi iddiası dəfələrlə səsləndirilib. Belə hallara misal olaraq beynəlxalq platformalarda Azərbaycanın mövqeyinə qarşı çıxışları, regional əməkdaşlıq layihələrinə münasibətdə konstruktiv olmayan mövqe sərgilənməsi, daxili sabitliyin pozulmasına yönəlmiş addımları söyləmək olar. Azərbaycanın taleyüklü məsələləri, ümummilli maraqlara xidmət edən bir sıra məqamlarda ölkədəki siyasi partiyalar vahid bəyanatla çıxış edərək, dəstək nümayiş etdirdiyi halda AXCP bu birliyə heç zaman qoşulmayıb.
Müasir təhlükəsizlik konsepsiyaları təhdidlərin qarşısının vaxtında alınmasının əhəmiyyətini vurğulayır. Dövlət strukturlarının potensial riskləri erkən mərhələdə müəyyənləşdirməsi və lazımi tədbirlər görməsi ölkənin suverenliyinin qorunması üçün vacibdir".
Regionda geosiyasi rəqabətin artdığı bir dövrün yaşandığını vurğulayan N.Həmzəyevin sözlərinə görə, bu məqamda xarici güc mərkəzlərinin daxili qüvvələrdən istifadə etməsi riski daim mövcuddur:
"Bu baxımdan daxili sabitliyin təmin edilməsi və qanunun aliliyi prinsipinin bərqərar olması strateji əhəmiyyət daşıyır.
Dünya təcrübəsi göstərir ki, dövlətlər öz milli təhlükəsizliyinə yönələn təhdidlərə qarşı müxtəlif mexanizmlərdən istifadə edirlər. Avropa ölkələrində və ABŞ-da xarici təsir cəhdlərinə qarşı hüquqi tədbirlər sistemli şəkildə tətbiq olunur. Bu təcrübə göstərir ki, dövlət suverenliyinin müdafiəsi həm hüquqi, həm də institusional tədbirlər tələb edir".
O əlavə edib ki, Azərbaycanın qarşılaşdığı geosiyasi çağırışlar kompleks yanaşma tələb edir:
"Ölkənin regional və qlobal arenada mövqelərinin möhkəmlənməsi, eyni zamanda daxili sabitliyin qorunması strategiyanın əsas komponentləridir.
Aparılan araşdırmalar və hüquqi proseslər Azərbaycanın hüquqi dövlət prinsiplərinə sadiqliyi və təhlükəsizlik mexanizmlərinin effektivliyini nümayiş etdirir. Beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq aparılan bu tədbirlər ölkənin uzunmüddətli sabitliyinin təmin olunmasına xidmət edir".