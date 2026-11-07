Prokurorluq orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı müsabiqənin yazılı imtahanı keçiriləcək
Daxili siyasət
- 07 noyabr, 2026
- 12:08
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Prokurorluq orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı müsabiqənin test imtahanında müvəffəqiyyət qazanmış namizədlər üçün yazılı imtahan mərhələsinin tarixi məlum olub.
Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.
Bildirilib ki, imtahan noyabrın 19-da saat 10:00-dan başlayaraq 4 saat müddətində Azərbaycan Texniki Universitetinin "İdman Sarayı"nda keçiriləcək.
Qeyd edilib ki, namizədlər buraxılış rejiminin vaxtında həyata keçirilməsi üçün imtahana azı 1 saat qalmış imtahan keçiriləcək binanın qarşısında olmalı və "Yazılı imtahana buraxılış vərəqəsi" ilə şəxsiyyət vəsiqəsinin əslini təqdim etməlidirlər.
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