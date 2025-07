Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Xankəndidə keçirilən 17-ci Zirvə görüşündən görüntülər paylaşılıb.

"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 17-ci Zirvə görüşü. 4 iyul 2025-ci il. Xankəndi, Azərbaycan".