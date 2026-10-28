İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Prezident İlham Əliyevin forumun açılış mərasimindəki çıxışında çox önəmli mesajlar verildi - RƏY

    Daxili siyasət
    • 28 oktyabr, 2026
    • 15:36
    Prezident İlham Əliyevin forumun açılış mərasimindəki çıxışında çox önəmli mesajlar verildi - RƏY

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılış mərasimindəki çıxışında çox önəmli mesajlar verildi.

    Bu fikri "Report"a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Məlahət İbrahimqızı deyib.

    Onun sözlərinə görə, Bakıda keçirilən bu mühüm beynəlxalq tədbir müxtəlif dinlər və sivilizasiyalar arasında qarşılıqlı anlaşmanın təşviqinə xidmət edir:

    Məlahət İbrahimqızı
    "Qeyd edim ki, beynəlxalq münasibətlərdə gərginliyb artdığı bir dövrdə dialoq, mədəni müxtəlifliyə hörmət və ortaq humanitar dəyərlərin müdafiəsi üçün müzakirə imkanlarının yaradılması bu platformanın böyük əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir. Prezident İlham Əliyevin forumun açılış mərasimindəki çıxışında çox önəmli mesajlar verildi. Həmin mesajların ən vaciblərindən biri isə Azərbaycanın ideoloji təhlükəsizliyi fiziki təhlükəsizlik qədər vacib hesab etməsi ilə bağlıdır. Həqiqətən, ölkəmiz bu məsləyə xüsusi həssaslıqla yanaşır və dövlətin ideoloji təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində qətiyyətli addımlar atır. Ümumiyyətlə, forumun ən əıamətdar cəhətlərindən biri də Azərbaycanın böyük inkişaf yolu keçməsinin və beynəlxalq nüfuzunun artmasının yüksək səviyyəli qonaqlar tərəfindən açıq bəyan edilməsi idi".

    Deputat ölkə başçısının çıxışında gələn il Azərbaycanda keçiriləcək tədbirlərdən bəhs olunduğunu da xatırladaraq 2027-ci ildə Avropa siyasi birliyi və İslam dünyası liderlərinin Azərbaycanda toplaşacaqlarını vurğulayıb:

    "Azərbaycanın İslam dünyası ilə əlaqələri də bu çoxşaxəli xarici siyasətin mühüm hissəsidir. 2027-ci ildə Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 16-cı İslam Zirvə Konfransının keçirilməsi və təşkilata sədrliyin Azərbaycana həvalə olunması nəzərdə tutulur. İƏT Baş katibinin Prezident İlham Əliyevlə görüşü zamanı bu tədbirə hazırlıqların müzakirə edilməsi və Azərbaycanın təşkilat daxilindəki rolunun qeyd olunması ölkəmizin İslam dünyası ilə əməkdaşlığının prioritet məsələlərdən biri olduğunu təsdiqləyir. Bu tədbirlər Azərbaycan üçün həm siyasi dialoqun genişləndirilməsi, həm də İslam ölkələrinin ortaq problemlərinin müzakirəsinə imkan yaradacaq. Buraya iqtisadi əməkdaşlıq, humanitar məsələlər, mədəni irsin qorunması, islamofobiya ilə mübarizə və beynəlxalq təşkilatlarda koordinasiyanın gücləndirilməsi kimi istiqamətlər daxildir".

    İlham Əliyev VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) Məlahət İbrahimqızı
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