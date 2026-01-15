Ombudsman Aparatının əməkdaşları Biləsuvardakı dövlət uşaq müəssisəsində monitorinq aparıblar

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Daxili siyasət
    • 15 yanvar, 2026
    • 16:20
    Biləsuvar şəhəri Kəmaləddin Ağayev adına texniki fənlər təmayüllü internat tipli məktəb-liseydə monitorinq həyata keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatından məlumat verilib.

    Monitorinq zamanı uşaq müəssisəsinin yataqxana, yeməkxana, tibb, sinif otaqları və digər inzibati sahələrinə baxış keçirilib, yaradılmış şərait və təminatın mövcud vəziyyəti uşaq hüquqlarının təmin olunması baxımından araşdırılıb.

    Rəftar məsələlərinin öyrənilməsi məqsədilə müəssisə rəhbərliyi, əməkdaşlar və uşaqlarla fərdi söhbətlər aparılıb.

    Yekunda araşdırmanın nəticəsinə dair və ümumilikdə müəssisədə uşaq hüquqlarının təmini vəziyyətinin daha da təkmilləşdirilməsi, xüsusilə də mətbəx sahəsində qida nümunələrinin saxlanılması, habelə tibb otağında dərman vasitələrinin istifadə müddətinə nəzarətin gücləndirilməsi istiqamətində müəssisə rəhbərliyinə tövsiyələr verilib, qanunvericiliyin tələbləri izah edilib.

    Tövsiyələrin icrası təsisat tərəfindən nəzarətdə saxlanılacaq.

