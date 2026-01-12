Müvəqqəti fəaliyyət göstərən xüsusi icra məmurlarının xidmət haqqının ödənilməsi qaydası təsdiqlənib
- 12 yanvar, 2026
- 17:38
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Qərarla xidmət haqqı aşağıdakı məbləğlərlə müəyyən olunacaq:
- Qanunun 34.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallarda əvəzetmə müddəti ərzində tutulmuş standart haqların sabit hissəsinin 10 faizi və ödənilmiş əlavə icra haqlarının 20 faizi (əvəzetmə müddəti ərzində icraatına başlanılmış və həmin müddətdə icrası tam təmin edilmiş icra sənədləri üzrə əlavə icra haqlarının 80 faizi) miqdarında;
- Qanunun 35.1-ci və 35.2-ci maddələrində nəzərdə tutulan hallarda əvəzetmə müddəti ərzində tutulmuş standart haqların sabit hissəsinin 15 faizi və ödənilmiş əlavə icra haqlarının 30 faizi (əvəzetmə müddəti ərzində icraatına başlanılmış və həmin müddətdə icrası tam təmin edilmiş icra sənədləri üzrə əlavə icra haqlarının tamamı) miqdarında;
- Qanunun 36.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallarda fəaliyyətin hər tam ayı üçün 2 500 manat miqdarında, lakin 3 aydan çox olmamaqla.
Nəzərdə tutulan xidmət haqqı Xüsusi İcra Məmurlarının Palatasının üzvlük haqları hesabına ödəniləcək.
Xidmət haqqları üzrə hesablaşmalar müvəqqəti fəaliyyət müddəti 30 gün və daha az olduqda həmin müddətin sonunda, 30 gündən çox olduqda isə (bu Qaydanın 2.1-ci bəndi istisna olmaqla) hər 30 gündən bir, habelə müddətin sonunda aparılacaq.
İcra sənədləri üzrə avans ödənişləri müvəqqəti fəaliyyət göstərən xüsusi icra məmurlarının xidmət haqqının ödənilməsi üçün istifadə edilə bilməz.