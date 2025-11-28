Minatəmizləyənlərə standart əməliyyat prosedurlarına dair təlimlər keçiriləcək

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Daxili siyasət
    • 28 noyabr, 2025
    • 12:34
    Minatəmizləyənlərə standart əməliyyat prosedurlarına dair təlimlərin keçirilməsi qaydası təsdiqlənib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

    Qərarın qəbulu ilə Azərbaycan ərazisində minatəmizləmə fəaliyyətinə cəlb olunan dövlət orqanlarının (qurumlarının), hüquqi və fiziki şəxslərin müraciətləri əsasında həm onların minatəmizləyənlərinə, həm də onlar tərəfindən minatəmizləmə fəaliyyətinə cəlb edilməsi planlaşdırılan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyi tərəfindən təlimlər keçiriləcək, bununla da həmin şəxslərin vəzifə və öhdəliklərini qənaətbəxş şəkildə yerinə yetirmələri üçün bilik, bacarıq və vərdişlərinin yüksək səviyyədə olması təmin ediləcək.

