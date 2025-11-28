Кабмин утвердил порядок проведения тренингов для специалистов по разминированию
Внутренняя политика
- 28 ноября, 2025
- 13:38
Кабинет министров Азербайджана утвердил порядок проведения тренингов по стандартным операционным процедурам для специалистов по разминированию.
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, Агентство Азербайджанской Республики по разминированию будет проводить тренинги как для действующих специалистов по разминированию, так и для лиц, планируемых к привлечению к деятельности по разминированию государственными органами (учреждениями), юридическими и физическими лицами на основании их запросов. Это обеспечит высокий уровень знаний, навыков и умений, необходимых для удовлетворительного выполнения этими лицами своих обязанностей и обязательств.
