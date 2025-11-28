Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Кабмин утвердил порядок проведения тренингов для специалистов по разминированию

    Внутренняя политика
    • 28 ноября, 2025
    • 13:38
    Кабмин утвердил порядок проведения тренингов для специалистов по разминированию

    Кабинет министров Азербайджана утвердил порядок проведения тренингов по стандартным операционным процедурам для специалистов по разминированию.

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно решению, Агентство Азербайджанской Республики по разминированию будет проводить тренинги как для действующих специалистов по разминированию, так и для лиц, планируемых к привлечению к деятельности по разминированию государственными органами (учреждениями), юридическими и физическими лицами на основании их запросов. Это обеспечит высокий уровень знаний, навыков и умений, необходимых для удовлетворительного выполнения этими лицами своих обязанностей и обязательств.

    Minatəmizləyənlərə standart əməliyyat prosedurlarına dair təlimlər keçiriləcək

