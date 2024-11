Mehriban Əliyeva Bakı Olimpiya Stadionundan paylaşım edib

Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva noyabrın 11-22-də COP29 tədbirlərinin keçiriləcəyi Bakı Olimpiya Stadionundan paylaşım edib.

“Report” xəbər verir ki, paylaşım Mehriban Əliyevanın “X” sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yerləşdirilib.

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva noyabrın 4-də Bakı Olimpiya Stadionunun ərazisində COP29-la bağlı yaradılan şəraitlə tanış olublar”, - paylaşımda bildirilib.