    İtkin-şəhidin qardaşı oğlu: Əmimin məzarının olması ailəmiz üçün təsəllidir

    Daxili siyasət
    • 20 fevral, 2026
    • 10:48
    İtkin-şəhidin qardaşı oğlu: Əmimin məzarının olması ailəmiz üçün təsəllidir

    Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Rafiq Hüseynovun adını daşıyan qardaşı oğlu 34 ildən sonra əmisinin məzarının olmasının ailələri üçün təsəlli olduğunu bildirib.

    O, "Report"a açıqlamasında deyib ki, illərdir ailəliklə onun yolunu gözləyiblər:

    "34 ildir əmimdən xəbər yox idi, yolunu gözləyirdik. Biz onunla fəxr edirik. 34 ildən sonra əmimin məzarının olması ailəmiz üçün təsəllidir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin!"

    Qeyd edək ki, R.Hüseynov 1974-cü il aprelin 16-da Ağdam rayonunun Qiyaslı kəndində anadan olub. O, 1992-ci ildə Ağdərə rayonunun Sırxavənd kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə itkin düşüb.

    Birinci Qarabağ müharibəsi itkin-şəhid

