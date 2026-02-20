İtkin-şəhidin qardaşı oğlu: Əmimin məzarının olması ailəmiz üçün təsəllidir
Daxili siyasət
- 20 fevral, 2026
- 10:48
Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Rafiq Hüseynovun adını daşıyan qardaşı oğlu 34 ildən sonra əmisinin məzarının olmasının ailələri üçün təsəlli olduğunu bildirib.
O, "Report"a açıqlamasında deyib ki, illərdir ailəliklə onun yolunu gözləyiblər:
"34 ildir əmimdən xəbər yox idi, yolunu gözləyirdik. Biz onunla fəxr edirik. 34 ildən sonra əmimin məzarının olması ailəmiz üçün təsəllidir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin!"
Qeyd edək ki, R.Hüseynov 1974-cü il aprelin 16-da Ağdam rayonunun Qiyaslı kəndində anadan olub. O, 1992-ci ildə Ağdərə rayonunun Sırxavənd kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə itkin düşüb.
