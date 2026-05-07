    Bir qrup incəsənət xadiminə Prezident mükafatı verilib - SƏRƏNCAM

    Daxili siyasət
    • 07 may, 2026
    • 16:07
    Bir qrup incəsənət xadiminə Prezident mükafatı verilib - SƏRƏNCAM
    Bir qrup incəsənət xadiminə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatları verilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncama əsasən, aşağıdakı şəxslərə Prezident mükafatı verilib:

    Abbasova Mətanət Nizami qızı

    Abbasova-Budaqova Afaq Nurəhməd qızı

    Abdullayev Mətləb Fətəli oğlu

    Abdullayeva Xurşid Lütfəli qızı

    Abdurahmanov Yusif Fikrət oğlu

    Adıgözəlov Yalçın Vasif oğlu

    Ağaverdiyeva Məsməxanım Aslan qızı

    Axundov Əbülfəz Dadaş oğlu

    Allahverdiyeva Naibə Siyavuş qızı

    Aşurov Mustafa Əhməd oğlu

    Atakişiyeva Mətanət Ağazair qızı

    Babayeva İnarə Əhməd qızı

    Bayramov Təyyar Allahverdi oğlu

    Behbudov Əşrəf Məhərrəm oğlu

    Canbaxşiyev Səməd Canbağış oğlu

    Cəbrayılov Elşən Şahin oğlu

    Cəfərov Rasim Valeh oğlu

    Cəfərov Samir Qadir oğlu

    Cəfərzadə Fatimə Üzeyir qızı

    Dubovitskaya Mariya Aleksandrovna

    Eres Mətanət İslam qızı

    Eyvazova Ayan Fuad qızı

    Əfəndi Elçin Fərahim oğlu

    Əhmədov Çingiz Əli Əşrəf oğlu

    Əhmədov Elşad Eldar oğlu

    Əhmədov İbrahim Çingiz oğlu

    Əhmədov İlyas Əhməd oğlu

    Əkbərov Mir Qabil Qafil oğlu

    Əliyev Abdulqəni Zəhmət oğlu

    Əliyev Fərid Fərhad oğlu

    Əliyeva Arzu Qurban qızı

    Əliyeva Münəvvər Sabir qızı

    Əliyeva Ülviyyə Fərhad qızı

    Əlizadə Əkbər Müzəffər oğlu

    Əlizadə Əli Oqtay oğlu

    Əlizadə Şəhla Seidşah qızı

    Əmiraslanlı Rəvanə Bahadur qızı

    Əsədov İlham Əsəd oğlu

    Əsədova Məleykə Əlifağa qızı

    Əsgərov Əsgər Əkbər oğlu

    Əskərov Emil Firuzəddin oğlu

    Əzizov Əzizağa Ağayar oğlu

    Ferştandt Anton Sergeyeviç

    Fətullayev Aslan Miri oğlu

    Gözəlova Maytab Valeh qızı

    Hacıbabayev Elşən Atababa oğlu

    Hacıyev Əli Yusif oğlu

    Hacıyev Fuad Əhəd oğlu

    Hacıyev Hacı Şamil oğlu

    Hacıyev İlqar Xəlil oğlu

    Hacıyev Vüqar Aydın oğlu

    Hacıyeva Fidan Hacıağa qızı

    Hacıyeva Sevil İnşalla qızı

    Heybətov Anar Mithət oğlu

    Heydərova Elnarə Rafiq qızı

    Həsənquliyev Kazım Feyruz oğlu

    Həsənov Kərim Abbas oğlu

    Həsənov Nicat Yusif oğlu

    Həsənov Zaman Hüseyn oğlu

    Hüseynli Anar Vaqif oğlu

    Hüseynli Rauf Eyyub oğlu

    Hüseynov Fizuli İsmət oğlu

    Hüseynov Şövqi Ərəstun oğlu

    Hüseynova Fəridə Malik qızı

    Hüseynova Kəmalə Müzəffər qızı

    Xanəhmədov Səməd Budaq oğlu

    Xanlarov Habil Tehran oğlu

    Xəlilov Səbuhi Ağababa oğlu

    Xəlilzadə Rüfət Eldar oğlu

    İbrahimov Cavid Zəfər oğlu

    İbrahimov Fuad Natiq oğlu

    İbrahimova Nigar Rəfael qızı

    İbrahimova Şəhla İbrahim qızı

    İsmayılov Vilayət Hidayət oğlu

    Kazımov Nicat Mirəziz oğlu

    Kərimduxt Rövşən Ramazan oğlu

    Kərimova Nərgiz Faiq qızı

    Klimaşeva Bella Vladislavovna

    Kuxmazova Yulizana Şəfiyevna

    Qarayev Elnar Cəfər oğlu

    Qədiyev Seymur Ağaddin oğlu

    Qəhrəmanov Abbas Əhməd oğlu

    Qəribova Nargilə Dursun qızı

    Qubadov Ceyhun Şahbala oğlu

    Qulamov Samir Ceyhun oğlu

    Quliyev Cəmil Elşad oğlu

    Quliyev Əyyub Ramiz oğlu

    Quliyev Hafiz Məhərrəm oğlu

    Quliyev Kamran Yusif oğlu

    Quliyeva Şəlalə Şahvələt qızı

    Qurbanova Gülzar Qurban qızı

    Qurbanova Pərvanə Yaqub qızı

    Mansurov Elxan Bəhram oğlu

    Mansurova Səriyyə Mansur qızı

    Mehdiyev İlkin İsgəndər oğlu

    Mehdiyeva İrina Yurmiz qızı

    Mehdiyeva Şarud Mehdi qızı

    Məhərrəmov Firudin Əliməmməd oğlu

    Məmmədov Anar Vaqif oğlu

    Məmmədov Asim Fərman oğlu

    Məmmədov Ayşad Kamal oğlu

    Məmmədov Emil Əfrasiyab oğlu

    Məmmədov Məmməd Əvəz oğlu

    Məmmədov Murad Məmməd oğlu

    Məmmədova Dinara Bəxtiyar qızı

    Məmmədova Lalə Mirzəli qızı

    Mikayılov Anar Şamil oğlu

    Mikayılov Mikayıl Şamil oğlu

    Miltıx Aleksey Leonidoviç

    Mir-Qasım Ayan Oqtay qızı

    Mirzəyev Gülağası Ağa Hüseynoviç

    Mirzəzadə Nicat Qərib oğlu

    Musabəyli Nuridə Musa qızı

    Mustafayev Arzu Əhməd oğlu

    Nəbiyev Cəbrayıl Fərrux oğlu

    Novruzov Əfsər Dilavər oğlu

    Nuriyeva Sədaqət Məmmədağa qızı

    Orucova Almaz Ədil qızı

    Orucova Naidə Mülük qızı

    Orucova Sevda Nəbi qızı

    Osmanov Fuad Tacəddin oğlu

    Osmanova Ayla Bəhram qızı

    Ömərov Gümrah Rza oğlu

    Poladov Əkram Nicad oğlu

    Rəcəbli Məmməd Qüdrət oğlu

    Rəcəbli Vidadi Həsən oğlu

    Rəhimov Teymur Əsgər oğlu

    Rüstəmov Elşən Mərdan oğlu

    Rzayev Ramin Sultan oğlu

    Rzayeva Sevinc Əziz ağa qızı

    Rzayeva Vəfa Əliseyran qızı

    Salahov Əbülfət Yusif oğlu

    Salamov İqrar Zakir oğlu

    Seyidova Ceyla Uran qızı

    Səfərova Kəmalə Mazanovna

    Səlimli Mirbala Seyidəsgər oğlu

    Səlimov Ruslan Xanbala oğlu

    Səmədov Şükür Hacıbala oğlu

    Səttərova Günay Nazim qızı

    Süleymanova Ulduz İbrahim qızı

    Şioşvili Leri Qiorqiyeviç

    Şirinov Aslan Adil oğlu

    Vəliyev Ramiz Hidayət oğlu

    Vəliyeva Ləman Vəli qızı

    Yahyayev Taleh Saleh oğlu

    Yəhyayev Elgün Hafiz oğlu

    Yusifova Təranə Əbülfəz qızı

    Zeynalov Azər Zeynalabdın oğlu

    Zeynalov Cümşüd Nəriman oğlu

    Zəki Mehriban Mürvət qızı.

