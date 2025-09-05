İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis

    "İçərişəhər"də yeni Xidmət Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Daxili siyasət
    • 05 sentyabr, 2025
    • 12:18
    İçərişəhərdə yeni Xidmət Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    "İçərişəhər" sakinlərinin rahatlığını təmin etmək məqsədilə Böyük Qala küçəsi 41 ünvanında yeni Xidmət Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb.

    Bu barədə "Report"a "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsindən məlumat verilib. 

    Belə ki, bu mərkəz İçərişəhər sakinlərinə bir pəncərə prinsipi əsasında müxtəlif dövlət xidmətləri təqdim edir.

    Sənəd qəbulu, müxtəlif sənədlərin rəsmiləşdirilməsi, sosial və hüquqi xidmətlərin verilməsində məqsəd sakinlərin zamanına qənaət edərək operativ və effektiv xidmətlərin göstərilməsini təmin etməkdir. 

    Xidmət Mərkəzi həftə içi hər gün, saat 09:00-dan 18:00-a qədər fəaliyyət göstərir.

    İçərişəhər xidmət mərkəzi qoruq idarəsi

