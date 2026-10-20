İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Həsən Həsənli: Azərbaycan artıq öz ehtiyaclarına uyğun kadr hazırlığını təşkil edir

    Daxili siyasət
    • 20 oktyabr, 2026
    • 10:46
    Həsən Həsənli: Azərbaycan artıq öz ehtiyaclarına uyğun kadr hazırlığını təşkil edir

    Azərbaycan artıq öz reallıqlarına, öz hədəflərinə və öz ehtiyaclarına uyğun kadr hazırlığını təşkil edir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu elm və təhsil nazirinin müavini Həsən Həsənli "AI Academy"nin ilk məzun tədbirində çıxışı zamanı deyib.

    Nazir müavini qeyd edib ki, son illərdə təlim və proqramlar vasitəsilə müxtəlif istiqamətli mütəxəssislər hazırlanmağa başlanılıb:

    "Bugünkü məzunlar sübut edirlər ki, hədəflər, məqsədlər, resurslar vasitəsilə böyük nəticə və gələcəyin inkişafı üçün əsas formalaşır. Düşünürəm ki, bu gün artıq Azərbaycan gəncliyi həm ölkənin süni intellekt inkişafı, həm də iqtisadiyyatımızın, cəmiyyətimizin rifahı üçün çalışan kadrlar kimi formalaşır".

    Həsən Həsənov Süni intellekt (AI)
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