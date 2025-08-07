Günəş şüasının belə düşmədiyi “Sovetski”yə indi həyat verilir

Bir vaxtlar Bakının mərkəzində "Sovetski" adlanan ərazidə nə yaşıl sahə, nə uşaq meydançası, nə də insanın nəfəs alacağı açıq məkan var idi.
Paytaxt günü-gündən böyüyür, inkişaf edir, müasirləşir, "Sovetski"də isə vəziyyət elə "sovetski" olaraq qalır - dar küçələr, çoxdan ömrünü başa vurmuş nimdaş tikililər, dağılmış gecəqondular.... Bu gün həmin ərazidə yaşayan insanlar tədricən yeni ünvanlara, müasir binalara köçürülür, gecəqonduların yerində isə göz oxşayan parklar yaradılır.
Ümumiyətlə, paytaxtda son illərdə parklara olan yanaşma dəyişib. Bakı artıq dünyanın ən çox park salınan şəhərlərindən birinə çevrilməkdədir. Bu, təkcə şəhərin görünüşünü dəyişmir, həm də ekoloji vəziyyətə, sosial rifaha və ictimai həyatın fəallaşmasına mühüm təsir göstərir.
Rəyini soruşduğumuz Bakı sakinlərinin də dediyi kimi: “Bakıda salınan yeni parklar Avropanı xatırladır”.
Yasamal rayonunda yerləşən və “Sovetski” kimi tanınan bu ərazi bu gün artıq yeni bir dövrə qədəm qoyur. İstismar müddətini başa vurmuş, qəzalı vəziyyətdə olan və şəhərin estetik görkəminə xələl gətirən tikililərin söküntüsünə başlanılıb.
Söküntü həm sakinlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması, həm də şəhərsalma baxımından müasir və funksional məkanların yaradılması məqsədi daşıyır. Ərazidəki binalar artıq nə texniki baxımdan dayanıqlıdır, nə də şəhərin bugünkü urbanistik inkişaf tempinə cavab verir.
Yasamal Rayon İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri Elnur Abbaszadə “Report”a açıqlamasında bildirib ki, bu ərazidəki dəyişikliklər təkcə söküntü ilə yekunlaşmır. Məqsəd həm də Mərkəzi Parkın ərazisini genişləndirmək, yeni yaşıllıq zolaqları salmaq və Bakı sakinləri üçün daha çox açıq, nəfəs alan məkanlar yaratmaqdır.
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdiri Ramiz İdrisoğlu isə deyib ki, hazırda Mərkəzi parkın ərazisi təxminən 36 hektar təşkil etsə də, parka metronun "Nizami" stansiyasının ətrafında 21 hektara yaxın ərazi də əlavə olunacaq.
Yeni bir şəhər mədəniyyəti doğulur...
Dövlət orqanları bildirir ki, bütün proseslər mərhələli şəkildə, qanuni çərçivədə və uzun illər bu çətin şəraitdə yaşamış sakinlərlə dialoq əsasında həyata keçirilir. Məqsəd "Sovetski" kimi ərazilərdə yalnız fiziki və mənəvi baxımdan aşınmış tikililəri sökmək deyil, həm də sosial-mədəni baxımdan daha dəyərli məkanlar yaratmaqdır.
Yaxın gələcəkdə həmin ərazilərdə parklar, idman meydançaları, mədəniyyət obyektləri və sosial layihələr üçün yeni imkanlar formalaşacaq. Bu isə Bakı üçün təkcə vizual deyil, funksional baxımdan da müsbət nəticələr vəd edir.
“Sovetski” ərazisindəki köhnə, təhlükəli və urbanistik baxımdan yararsız binaların sökülməsi və onların yerində yaradılacaq yaşıl, açıq ictimai məkanlar şəhərin gələcəyi üçün böyük bir dönüş nöqtəsidir.
Landşaft memarı Bəhruz Hacıyev “Report”a açıqlamasında son illərdə parkların istirahət üçün ideal vəziyyətə gətirildiyini qeyd edib:
“Amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, abadlıq işləri plana uyğun aparılmalıdır. Köhnə yaşayış yerləri, su və elektrik xətləri layihəyə uyğunlaşdırılmalıdır. Həm tarix qorunmalıdır, həm də yaşıllıq sahələrin sayı artırılmalıdır".
Memarlıq üzrə elmlər doktoru professor Elçin Əliyev də şəhərin daim inkişaf etdiyini və bu zaman köhnə binaların yerində yenilərinin tikilməsinin zəruri olduğunu deyib:
“Bakı bu gün həm keçmişin izlərini hörmətlə silir, həm də gələcəyin nəfəs alan, yaşana bilən, müasir şəhər modelini qurur. Bu, sadəcə memarlıq və abadlıq deyil. Bu, yaşayış mədəniyyətinin dəyişməsidir. Şəhər canlı bir orqanizmdir və inkişaf etməlidir”.
Belə ki, bu dəyişiklik sadəcə memarlıq və abadlıq deyil, həm də bir düşüncə çevrilişidir.
Bir zamanlar “Sovetski”də insanlar səhəri sanki divarlarla danışaraq açır, dar keçidlərdə tələsik addımlarla gündəlik həyatına davam edirdi. O küçələrdə təbiət yox idi. Ağacın kölgəsi, quşun səsi, uşaq gülüşü rahatlıqla özünə yer tapa bilmirdi. İndi isə həmin ərazidə otlar cücərir, ağaclar kök salır, şəhərin sinəsinə nəfəs dolur.
Bu ərazidə uzun illər boyu bir-birinə sıxılan binalar, dar və havasız küçələr, Günəşin belə yol tapa bilmədiyi tənha həyətlər indi artıq tarixə qarışır. Həmin məkanlar Günəş işığı ilə dolur, nəfəs alır, canlanır.
“Sovetski”dən "yaşıl gələcəyə" gedən yol sadəcə asfaltla döşənmiş bir küçə deyil. Bu yol Bakının öz gələcəyinə uzanan baxışıdır. Bu, gələcək nəsillərə miras qalacaq bir şəhər mədəniyyətinin, daha gözəl, daha yaşanabilən bir paytaxtın simvoludur. Burada salınan hər ağac, qurulan hər oturacaq, çəkilən hər cığır bir arzu, bir niyyət, bir yeni başlanğıcdır.
FOTO: Mircavid Eminoğlu