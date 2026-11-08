İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Vətən övladlarının xatirəsi Gənclər və İdman Nazirliyinin kollektivi tərəfindən yad olunub

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 15:42
    Vətən övladlarının xatirəsi Gənclər və İdman Nazirliyinin kollektivi tərəfindən yad olunub

    8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Gənclər və İdman Nazirliyinin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib.

    "Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, tarixi Qələbənin ildönümündə ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalan qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsi ehtiramla yad edilib.

    Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri qoyulub.

    Vətən övladlarının xatirəsi Gənclər və İdman Nazirliyinin kollektivi tərəfindən yad olunub
    Vətən övladlarının xatirəsi Gənclər və İdman Nazirliyinin kollektivi tərəfindən yad olunub
    Vətən övladlarının xatirəsi Gənclər və İdman Nazirliyinin kollektivi tərəfindən yad olunub
    Vətən övladlarının xatirəsi Gənclər və İdman Nazirliyinin kollektivi tərəfindən yad olunub
    Vətən övladlarının xatirəsi Gənclər və İdman Nazirliyinin kollektivi tərəfindən yad olunub
    Vətən övladlarının xatirəsi Gənclər və İdman Nazirliyinin kollektivi tərəfindən yad olunub
    Vətən övladlarının xatirəsi Gənclər və İdman Nazirliyinin kollektivi tərəfindən yad olunub

    8 Noyabr - Zəfər Günü Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi Zəfər parkı
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    18:52
    Qırx dörd günün dərsləri: Azərbaycanın iradəsi hərbi üstünlüyü siyasi nəticəyə çevirdi
    Analitika
    18:27
    Foto
    Video
    Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - Yenilənib
    Xarici siyasət
    18:21
    Foto
    Bir sıra xarici ölkələrdə Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib
    Xarici siyasət
    18:11
    Ərdoğan: Azərbaycanın ədalətli mübarizəsini və bölgədə davamlı sülh səylərini dəstəkləyirik
    Region
    18:06
    ANAMA-nın kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib
    Daxili siyasət
    18:03
    Video
    "Haber Global": Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri əbədi qardaşlığa əsaslanır
    Region
    17:58
    Foto
    Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri qoyub
    Daxili siyasət
    17:52
    Foto
    Zəfər Günü münasibətilə Xarıbülbül zirvəsinə yürüş keçirilib
    Daxili siyasət
    17:50
    Foto
    Ədliyyə Nazirliyinin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti