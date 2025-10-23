Gələn il yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin hazırlanmasına 45 milyon manat ayrılması gözlənilir
Daxili siyasət
- 23 oktyabr, 2025
- 14:23
Gələn ilin dövlət büdcəsində yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin hazırlanması və çapı üçün 45 milyon manat vəsait ayrılması nəzərdə tutulub.
"Report" xəbər verir ki, bu, 2026-cı ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.
Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin bu il iyul ayında təsdiqlədiyi "Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında" qanuna dəyişikliklə şəxsiyyət vəsiqəsində göstərilən məlumatlara yaşayış yeri və vətəndaşlıq məlumatları əlavə edilib.
