    В 2026 году на изготовление удостоверений личности предусмотрено выделить 45 млн манатов

    23 октября, 2025
    14:54
    В 2026 году на изготовление удостоверений личности предусмотрено выделить 45 млн манатов

    В государственном бюджете на 2026 год предусмотрено выделение 45 млн манатов на изготовление и печать удостоверений личности нового поколения.

    Как сообщает Report, это отражено в бюджетном пакете на 2026 год.

    Отметим, что в соответствии с изменениями в закон "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики", утвержденными президентом Ильхамом Алиевым в июле этого года, в удостоверение личности вносятся сведения о месте жительства и гражданстве.

    Gələn il yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin hazırlanmasına 45 milyon manat ayrıla bilər

