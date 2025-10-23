В 2026 году на изготовление удостоверений личности предусмотрено выделить 45 млн манатов
Внутренняя политика
- 23 октября, 2025
- 14:54
В государственном бюджете на 2026 год предусмотрено выделение 45 млн манатов на изготовление и печать удостоверений личности нового поколения.
Как сообщает Report, это отражено в бюджетном пакете на 2026 год.
Отметим, что в соответствии с изменениями в закон "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики", утвержденными президентом Ильхамом Алиевым в июле этого года, в удостоверение личности вносятся сведения о месте жительства и гражданстве.
