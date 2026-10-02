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    Fərid Əhmədov Xankəndi şəhərində vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    • 02 oktyabr, 2026
    • 16:55
    Fərid Əhmədov Xankəndi şəhərində vətəndaşları qəbul edib

    Ədliyyə naziri Fərid Əhmədov oktyabrın 2-də Xankəndi şəhərində vətəndaşları qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbuldan əvvəl nazir Xankəndi Mədəniyyət Mərkəzində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin büstünü ziyarət edib və önünə gül dəstəsi qoyub.

    Qəbulda Laçın, Şuşa, Ağdərə, Xocalı, Xocavənd rayonlarından və Xankəndi şəhərindən ümumilikdə 18 vətəndaşın ədliyyə fəaliyyəti ilə, eləcə də ədliyyə orqanlarında işə qəbulla bağlı müraciətləri dinlənilib. Vətəndaşların müraciətlərində qaldırılan məsələlərin bir qismi yerində müsbət həllini tapıb. Əlavə araşdırma tələb edən digər müraciətlərə isə mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun şəkildə baxılması ilə bağlı Nazirliyin aidiyyəti struktur qurumlarının rəhbər şəxslərinə müvafiq tapşırıqlar verilib.

    Qeyd edək ki, qəbul mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərləri tərəfindən şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə əsasən həyata keçirilib.

    Fərid Əhmədov Xankəndi şəhərində vətəndaşları qəbul edib
    Fərid Əhmədov Xankəndi şəhərində vətəndaşları qəbul edib
    Fərid Əhmədov Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi
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