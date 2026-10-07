İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Fərid Əhmədov: Ədliyyə Nazirliyi 42 dövlət qurumu ilə məlumat mübadiləsi üzrə inteqrasiya aparır

    Daxili siyasət
    • 07 oktyabr, 2026
    • 12:04
    Fərid Əhmədov: Ədliyyə Nazirliyi 42 dövlət qurumu ilə məlumat mübadiləsi üzrə inteqrasiya aparır

    Tətbiqdəki xidmətlərin Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal inkişafın sürətləndirilməsinə dair 2026-2028-ci illər üzrə Fəaliyyət Planına uyğun olaraq, "mygov" platformasına keçirilməsi nəzərdə tutulub və hazırda Ədliyyə Nazirliyi bu prosesi həyata keçirməkdədir.

    Bunu "Report" və İTV-yə müsahibəsində Ədliyyə naziri Fərid Əhmədov deyib.

    Nazir bildirib ki, hazırda "Mobil notariat" tətbiqinin 1,8 milyon aktiv istifadəçisi var:

    Onun sözlərinə görə, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının da rəqəmsallaşdırılması istiqamətində bir sıra addımlar atılıb və bunlardan doğum, nikah, ölüm, vətəndaşlıq vəziyyəti və ailə tərkibi ilə bağlı arayışların verilməsini də "mygov" üzərindən həyata keçirir:

    "Düşünürəm ki, bizim fəaliyyətimizin ən vacib istiqamətlərindən biri datanın təmizlənməsidir, çünki bir çox dövlət qurumlarına münasibətdə Ədliyyə Nazirliyinin məlumat bazaları, xüsusən Əhalinin Dövlət Reyestri ilkin mənbə məlumatı rolunda çıxış edir. Biz ilkin mənbə məlumatlarının mübadiləsi çərçivəsində 42 dövlət qurumu ilə inteqrasiya həyata keçiririk. Həmin dövlət qurumlarının xidmətləri bilavasitə bu ilkin mənbə məlumatlarının təmizliyindən asılıdır. Hazırda FİN kod əsaslı olan məlumatların 95%-nin təmizliyinə nail ola bilmişik".

    Müsahibənin tam mətni ilə bu gün saat 22:00-da "Report"un saytında tanış ola bilərsiniz.

    Fərid Əhmədov Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi Mygov platforması Mobil notariat
    Фарид Ахмедов: Минюст обеспечивает обмен данными с 42 госорганами
    Farid Ahmadov: Justice Ministry has established integrations with 42 government agencies on data exchange
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    01:41

    Qətər sahillərində tankerə hücum edilib, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    01:16

    Yunanıstan ABŞ-dən 4 milyard dollar dəyərində silah alacaq

    Digər ölkələr
    00:44

    ABŞ Prezidenti tezliklə daha bir müharibəyə son qoyacağına söz verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti