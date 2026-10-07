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    Фарид Ахмедов: Минюст обеспечивает обмен данными с 42 госорганами

    Внутренняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 12:05
    Фарид Ахмедов: Минюст обеспечивает обмен данными с 42 госорганами

    В соответствии с Планом действий на 2026–2028 годы по ускорению цифрового развития в Азербайджане услуги приложения "Мобильный нотариат" переводятся на платформу mygov, где уже доступны 13 услуг приложения.

    Об этом в интервью Report и İTV заявил министр юстиции Фарид Ахмедов.

    По его словам, в настоящее время у приложения "Мобильный нотариат" 1,8 млн активных пользователей.

    "Мы также предприняли ряд шагов в направлении цифровизации актов гражданского состояния. В частности, выдача справок о рождении, браке, смерти, гражданском состоянии и составе семьи также осуществляется через mygov", - сказал министр.

    Ф.Ахмедов отметил, что одним из важнейших направлений работы является очистка данных.

    "Базы данных Министерства юстиции, особенно Государственный реестр населения, для многих государственных органов выступают первичным источником данных. В рамках обмена данными мы интегрированы с 42 государственными органами, и их услуги непосредственно зависят от качества данных в первичном источнике. В настоящее время нам удалось обеспечить чистоту 95% данных, основанных на ФИН-коде", - отметил министр.

    С полной версией интервью можно будет ознакомиться сегодня в 22:00 на сайте Report.

    Фархад Ахмедов Мобильный нотариат
    Fərid Əhmədov: Ədliyyə Nazirliyi 42 dövlət qurumu ilə məlumat mübadiləsi üzrə inteqrasiya aparır
    Farid Ahmadov: Justice Ministry has established integrations with 42 government agencies on data exchange
    44 - Tezliklə
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