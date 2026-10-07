Фарид Ахмедов: Минюст обеспечивает обмен данными с 42 госорганами

В соответствии с Планом действий на 2026–2028 годы по ускорению цифрового развития в Азербайджане услуги приложения "Мобильный нотариат" переводятся на платформу mygov, где уже доступны 13 услуг приложения.

Об этом в интервью Report и İTV заявил министр юстиции Фарид Ахмедов.

По его словам, в настоящее время у приложения "Мобильный нотариат" 1,8 млн активных пользователей.

"Мы также предприняли ряд шагов в направлении цифровизации актов гражданского состояния. В частности, выдача справок о рождении, браке, смерти, гражданском состоянии и составе семьи также осуществляется через mygov", - сказал министр.

Ф.Ахмедов отметил, что одним из важнейших направлений работы является очистка данных.

"Базы данных Министерства юстиции, особенно Государственный реестр населения, для многих государственных органов выступают первичным источником данных. В рамках обмена данными мы интегрированы с 42 государственными органами, и их услуги непосредственно зависят от качества данных в первичном источнике. В настоящее время нам удалось обеспечить чистоту 95% данных, основанных на ФИН-коде", - отметил министр.

С полной версией интервью можно будет ознакомиться сегодня в 22:00 на сайте Report.