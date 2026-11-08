İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    ƏƏSMN-in kollektivi şəhidlərin əziz xatirəsini ehtiramla anıb

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 15:47
    ƏƏSMN-in kollektivi şəhidlərin əziz xatirəsini ehtiramla anıb

    Azərbaycan xalqının tarixinə qızıl hərflərlə yazılan 8 Noyabr – Zəfər Gününün altıncı ildönümü münasibətilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin (ƏƏSMN) kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib.

    "Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, Vətən müharibəsində Azərbaycanın tarixi Qələbəsini, xalqın sarsılmaz birlik və həmrəyliyini, dəmir iradəsini təcəssüm etdirən Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri düzülüb, qəhrəman şəhidlərin əziz xatirəsi ehtiramla anılıb.

    Bildirilib ki, 2020-ci il sentyabrın 27-də Ermənistanın növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq Prezident, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Ordu uğurlu hərbi əməliyyatlarla cəmi 44 gün ərzində möhtəşəm tarixi Zəfər əldə edib: "Beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazilərimiz Ermənistanın 30 ilə yaxın davam edən işğalından azad olunub.

    İşğaldan azad olunmuş tarixi torpaqlarımızda bu gün üçrəngli bayrağımızın əzəmətlə dalğalanması və aparılan böyük bərpa-quruculuq işləri hər birimiz üçün sonsuz iftixar mənbəyidir.

    Dövlətimizin başçısının 3 dekabr 2020-ci il tarixli Sərəncamı ilə hər il noyabrın 8-i ölkəmizdə Zəfər Günü kimi təntənəli şəkildə qeyd olunur".

    ƏƏSMN-in kollektivi şəhidlərin əziz xatirəsini ehtiramla anıb
    ƏƏSMN-in kollektivi şəhidlərin əziz xatirəsini ehtiramla anıb
    ƏƏSMN-in kollektivi şəhidlərin əziz xatirəsini ehtiramla anıb
    ƏƏSMN-in kollektivi şəhidlərin əziz xatirəsini ehtiramla anıb
    ƏƏSMN-in kollektivi şəhidlərin əziz xatirəsini ehtiramla anıb
    ƏƏSMN-in kollektivi şəhidlərin əziz xatirəsini ehtiramla anıb
    ƏƏSMN-in kollektivi şəhidlərin əziz xatirəsini ehtiramla anıb

    8 Noyabr - Zəfər Günü Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN)
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