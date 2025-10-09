İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    DTX-nin İdarə rəisi: Son itkin düşən şəxsin kimliyini müəyyən edənə qədər fəaliyyətimiz davam edəcək

    Daxili siyasət
    • 09 oktyabr, 2025
    • 15:53
    DTX-nin İdarə rəisi: Son itkin düşən şəxsin kimliyini müəyyən edənə qədər fəaliyyətimiz davam edəcək

    Vətən müharibəsindən sonra kütləvi məzarlıqlardan çıxan skletlərdən götürülən bioloji nümunələr Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) Hərbi-tibb Baş idarəsinin Genetik araşdırmalar mərkəzinə təhvil verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İdarənin rəisi, general-mayor Rüfət Əliyev Bakıda "İtkin düşmüş şəxslər probleminin həlli üçün səylərin birləşdirilməsi və əməkdaşlığın genişləndirilməsi" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda çıxışı zamanı deyib.

    R.Əliyev qeyd edib ki, son dövrlər bu məsələdə çox ciddi nəticələr alınıb.

    DTX rəsmisi xatırladıb ki, 2014-cü ildən bəri itkin düşmüş şəxslərin yaxınlarından 11 mindən çox bioloji nümunələr götürülüb:

    "Həmin nümunələr məlumat bankına qoyulub. Vətən Müharibəsi və antiterror əməliyyatlarından sonra itkin düşmüş şəxslərin taleyinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı yeni imkanlar yaradılıb, mərkəz ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunub. Son itkin düşən şəxsin kimliyini müəyyən edənə qədər fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik".

    Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti əsir və itkin düşmüş şəxslər Rüfət Əliyev

