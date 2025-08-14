Haqqımızda

DİN: Vətəndaşlar artıq şikayətlərini polis orqanlarının rəhbərlərinə birbaşa ünvanlaya bilərlər

DİN: Vətəndaşlar artıq şikayətlərini polis orqanlarının rəhbərlərinə birbaşa ünvanlaya bilərlər DİN: Vətəndaşlar artıq şikayətlərini polis orqanlarının rəhbərlərinə birbaşa ünvanlaya bilərlər
Daxili siyasət
14 avqust 2025 14:56
DİN: Vətəndaşlar artıq şikayətlərini polis orqanlarının rəhbərlərinə birbaşa ünvanlaya bilərlər

Vətəndaşlar qarşılaşdıqları hər hansısa bir məsələylə bağlı təşəkkür, təklif və ya şikayətlərini Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) “102” Xidməti Zəng mərkəzi, internet saytı, sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələri ilə yanaşı artıq polis orqanlarının rəhbərlərinə də birbaşa ünvanlaya bilərlər.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə DİN-in Mətbuat Xidmətindən bildirilib.

Bunun üçün respublikanın bütün şəhər və rayonlarda yerləşən polis idarə, şöbə və bölmələrinin rəislərinin qəbuluna onlayn yazılaraq görüş vaxtını təyin etmək kifayətdir.

Qəbula “E-polis” mobil tətbiqi vasitəsilə onlayn qaydada yazılmaq mümkündür.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası МВД: Граждане могут направлять жалобы непосредственно руководителям органов полиции

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi