İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Deputat: Azad olunmuş ərazilərdə növbəti seçkilərədək bələdiyyələr yaradıla bilər

    Daxili siyasət
    • 16 yanvar, 2026
    • 14:58
    Deputat: Azad olunmuş ərazilərdə növbəti seçkilərədək bələdiyyələr yaradıla bilər

    Azad olunmuş ərazilərdə növbəti yerli özünüidarəetmə orqanlarına seçkilərədək bələdiyyələr yaradıla bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin üzvü Elman Məmmədov qurumun bugünkü iclasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, bununla da Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş torpaqlarında da bələdiyyələr fəaliyyətə başlaya bilərlər:

    "Bu günədək ərazimizin işğal altında olduğu, ona görə də bələdiyyələrin yaradılmasının mümkünsüzlüyü deyilirdi. Ancaq artıq torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Ona görə də növbəti yerli özünüidarəetmə orqanlarına seçkilərədək bələdiyyələr yaradıla və fəaliyyət göstərə bilərlər".

    Qarabağ Şərqi Zəngəzur bələdiyyə seçkiləri bələdiyyələr

    Son xəbərlər

    15:04

    Böyük Britaniya Baş nazirinin müavini Ukraynadadır

    Digər ölkələr
    14:59

    Samvel Karapetyan yenidən MTX-nin təcridxanasına köçürülüb

    Region
    14:58

    Deputat: Azad olunmuş ərazilərdə növbəti seçkilərədək bələdiyyələr yaradıla bilər

    Daxili siyasət
    14:53

    Ötən il Energetika Nazirliyi 157 icazə verib

    Energetika
    14:52

    "Zirə" ikinci yoxlama oyununda məğlub olub

    Futbol
    14:48

    Putin: Region dövlətlərinin iştirakı ilə konstruktiv dialoqun irəliləməsinə kömək etməyə hazırıq

    Digər ölkələr
    14:45
    Foto

    Anar Quliyev: "Multilateralizm qlobal çağırışlar üçün ən effektiv yanaşmadır"

    İnfrastruktur
    14:42

    İndi aviabiletlər də ABB Business-də alınır

    Maliyyə
    14:39
    Foto

    Səfir: 1990 və 1991-ci ilin yanvar hadisələri Azərbaycan və Litvanın azadlıq hərəkatında əsas rol oynayıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti