Bir sıra birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər təyin edilib - SƏRƏNCAM
- 10 oktyabr, 2026
- 10:50
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir sıra birinci instansiya məhkəmələri hakimlərinin təyin edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.
"Report"un məlumatına görə, dövlət başçısının imzaladığı sənəddə deyilir:
"Məhkəmələr və hakimlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 94-cü və 96-cı maddələrinə uyğun olaraq, aşağıdakı hakimlər birinci instansiya məhkəmələrinin hakimləri təyin edilsinlər:
Ağır cinayətlər məhkəmələri üzrə:
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
Muradov Pərviz Namiq oğlu
Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
Bəşirov Cəmil İsmayıl oğlu
Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
Məmmədova Esmira Qərib qızı
Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
İsmayılov Samir Bəyistan oğlu
Quliyev Tariyel Şirindil oğlu
Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
Əfəndizadə Tural Qurbanəli oğlu
İnzibati məhkəmələr üzrə:
Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnzibati Məhkəməsi
Əliyev Tural Yusif oğlu
Sumqayıt İnzibati Məhkəməsi
Həbibova Könül Əbülfəz qızı
Şirəliyeva Vəfa Zavrulla qızı
Şirvan İnzibati Məhkəməsi
Qurbanova Pərvanə Tahir qızı
kommersiya məhkəmələri üzrə:
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kommersiya Məhkəməsi
Musayev Kamran İbrahim oğlu
Gəncə Kommersiya Məhkəməsi
Qələndərzadə Ramiq Ramis oğlu
Sumqayıt Kommersiya Məhkəməsi
Həmidli Fərman Fəzail oğlu
Mirzəfərova Könül Murtuz qızı
Şəki Kommersiya Məhkəməsi
Qurbanova Mazlum Gülnaz İntiqam qızı
Bakı şəhərinin rayon məhkəmələri üzrə:
Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi
Məmmədov Pərviz Şahin oğlu
Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi
Məmmədli Aydan Zakir qızı
Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi
Abiyeva Nərmin Mirhəsən qızı
Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi
Musayeva Vüsalə Vahid qızı
Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsi
Əliyeva Starə Vidadil qızı
Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsi
Əliyeva Aynur Məhəmməd qızı
Rzayeva Fəridə İslam qızı
rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:
Abşeron Rayon Məhkəməsi
Qasımov Abusət Sahib oğlu
Mirhəsənli Mirnəsir Mirfazil oğlu
Gəncə Şəhər Məhkəməsi
Əliyeva Leyla Kamil qızı
Xanməmmədova Liza Əliəşrəf qızı
Füzuli Rayon Məhkəməsi
İsmayılov Elmir Akif oğlu
Hacıqabul Rayon Məhkəməsi
Bayramov Orxan Telman oğlu
Mingəçevir Şəhər Məhkəməsi
Quliyeva Güləndam Gündüz qızı
Neftçala Rayon Məhkəməsi
Mürsəlova Aygün Mayıl qızı
Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi
Əliyeva Vəsilə Əlövsət qızı
Ucar Rayon Məhkəməsi
Bədəlov Xəyal Natiq oğlu.
Hərbi məhkəmələr üzrə:
Cəlilabad Hərbi Məhkəməsi
Muxtarov Mirtale Mirzamin oğlu
inzibati məhkəmələr üzrə:
Şəki İnzibati Məhkəməsi
Həsənzadə Səbuhi Mehdi oğlu
Həşim Rəşad Əlisahib oğlu
Naxçıvan Muxtar Respublikasının rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:
Culfa Rayon Məhkəməsi
Qurbanova Gülay Əjdər qızı
Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi
Nəcəfova Taliyə Tofiq qızı
Bakı şəhərinin rayon məhkəmələri üzrə:
Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi
Cəfərov Vüsal Suliddin oğlu
Əkbərova Aysel Seymur qızı
Əzizli Bəsdi İlham qızı
Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi
Səfərova Ülkər Asim qızı
Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi
Əliyev Natiq Abbas oğlu
Məmmədova Nuranə Asif qızı
Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsi
Nəcəfova Lamiə Amil qızı
Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi
Abbasova Fərəh Qulam qızı
Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsi
Əhmədli Səxavət Böyükağa oğlu
Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsi
Rzayev Əsvər Məhərrəm oğlu
Zərbiyeva-Babazadə Fatimə Qədir qızı
Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi
Kazımova Şəhla Saleh qızı
Rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:
Ağcabədi Rayon Məhkəməsi
Süleymanova Leyla Abbas qızı
Balakən Rayon Məhkəməsi
Abbaslı Vüqar Qurban oğlu
Bərdə Rayon Məhkəməsi
Həmidova Aynur Eldar qızı
Məmmədov Rəsul Yasər oğlu
Daşkəsən Rayon Məhkəməsi
Abbasov Lətif Kazım oğlu
Füzuli Rayon Məhkəməsi
Nəsirli Nərmin Hüseyn qızı
Gədəbəy Rayon Məhkəməsi
Hümbətov Əli Surxay oğlu
Gəncə Şəhər Məhkəməsi
Abbasov Səbuhi Mehdi oğlu
Goranboy Rayon Məhkəməsi
Abdullayev Hörmət Uğurlu oğlu
Göyçay Rayon Məhkəməsi
Hümbətov Elmir Sahib oğlu
İmişli Rayon Məhkəməsi
Məmmədova Rübabə Əşrəf qızı
Qobustan Rayon Məhkəməsi
Adıgözəlova Bəxtşən Aydın qızı
Quba Rayon Məhkəməsi
İsa-zadə Elnur Nizami oğlu
Saatlı Rayon Məhkəməsi
Kazımlı Araz Osman oğlu
Sabirabad Rayon Məhkəməsi
Mikayılov Səbuhi Həsənpaşa oğlu
Salyan Rayon Məhkəməsi
Babayev Rəşad Mahir oğlu
Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi
Məmmədov Fariz Rais oğlu
Şəmkir Rayon Məhkəməsi
Əlizadə Əli İlqar oğlu
Şirvan Şəhər Məhkəməsi
Allahverdiyev Fuad Zahir oğlu
Məmmədova Aydan Adgözəl qızı
Tovuz Rayon Məhkəməsi
İslamzadə Vüqar Səyyar oğlu
Zaqatala Rayon Məhkəməsi
Tağıyeva Vəfa Hənifə qızı.