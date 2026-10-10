İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Bir sıra birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər təyin edilib - SƏRƏNCAM

    Daxili siyasət
    • 10 oktyabr, 2026
    • 10:50
    Bir sıra birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər təyin edilib - SƏRƏNCAM

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir sıra birinci instansiya məhkəmələri hakimlərinin təyin edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

    "Report"un məlumatına görə, dövlət başçısının imzaladığı sənəddə deyilir:

    "Məhkəmələr və hakimlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 94-cü və 96-cı maddələrinə uyğun olaraq, aşağıdakı hakimlər birinci instansiya məhkəmələrinin hakimləri təyin edilsinlər:

    Ağır cinayətlər məhkəmələri üzrə:

    Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

    Muradov Pərviz Namiq oğlu

    Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

    Bəşirov Cəmil İsmayıl oğlu

    Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

    Məmmədova Esmira Qərib qızı

    Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

    İsmayılov Samir Bəyistan oğlu

    Quliyev Tariyel Şirindil oğlu

    Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

    Əfəndizadə Tural Qurbanəli oğlu

    İnzibati məhkəmələr üzrə:

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnzibati Məhkəməsi

    Əliyev Tural Yusif oğlu

    Sumqayıt İnzibati Məhkəməsi

    Həbibova Könül Əbülfəz qızı

    Şirəliyeva Vəfa Zavrulla qızı

    Şirvan İnzibati Məhkəməsi

    Qurbanova Pərvanə Tahir qızı

    kommersiya məhkəmələri üzrə:

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kommersiya Məhkəməsi

    Musayev Kamran İbrahim oğlu

    Gəncə Kommersiya Məhkəməsi

    Qələndərzadə Ramiq Ramis oğlu

    Sumqayıt Kommersiya Məhkəməsi

    Həmidli Fərman Fəzail oğlu

    Mirzəfərova Könül Murtuz qızı

    Şəki Kommersiya Məhkəməsi

    Qurbanova Mazlum Gülnaz İntiqam qızı

    Bakı şəhərinin rayon məhkəmələri üzrə:

    Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi

    Məmmədov Pərviz Şahin oğlu

    Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi

    Məmmədli Aydan Zakir qızı

    Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi

    Abiyeva Nərmin Mirhəsən qızı

    Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi

    Musayeva Vüsalə Vahid qızı

    Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsi

    Əliyeva Starə Vidadil qızı

    Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsi

    Əliyeva Aynur Məhəmməd qızı

    Rzayeva Fəridə İslam qızı

    rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:

    Abşeron Rayon Məhkəməsi

    Qasımov Abusət Sahib oğlu

    Mirhəsənli Mirnəsir Mirfazil oğlu

    Gəncə Şəhər Məhkəməsi

    Əliyeva Leyla Kamil qızı

    Xanməmmədova Liza Əliəşrəf qızı

    Füzuli Rayon Məhkəməsi

    İsmayılov Elmir Akif oğlu

    Hacıqabul Rayon Məhkəməsi

    Bayramov Orxan Telman oğlu

    Mingəçevir Şəhər Məhkəməsi

    Quliyeva Güləndam Gündüz qızı

    Neftçala Rayon Məhkəməsi

    Mürsəlova Aygün Mayıl qızı

    Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi

    Əliyeva Vəsilə Əlövsət qızı

    Ucar Rayon Məhkəməsi

    Bədəlov Xəyal Natiq oğlu.

    Hərbi məhkəmələr üzrə:

    Cəlilabad Hərbi Məhkəməsi

    Muxtarov Mirtale Mirzamin oğlu

    inzibati məhkəmələr üzrə:

    Şəki İnzibati Məhkəməsi

    Həsənzadə Səbuhi Mehdi oğlu

    Həşim Rəşad Əlisahib oğlu

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:

    Culfa Rayon Məhkəməsi

    Qurbanova Gülay Əjdər qızı

    Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi

    Nəcəfova Taliyə Tofiq qızı

    Bakı şəhərinin rayon məhkəmələri üzrə:

    Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi

    Cəfərov Vüsal Suliddin oğlu

    Əkbərova Aysel Seymur qızı

    Əzizli Bəsdi İlham qızı

    Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi

    Səfərova Ülkər Asim qızı

    Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi

    Əliyev Natiq Abbas oğlu

    Məmmədova Nuranə Asif qızı

    Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsi

    Nəcəfova Lamiə Amil qızı

    Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi

    Abbasova Fərəh Qulam qızı

    Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsi

    Əhmədli Səxavət Böyükağa oğlu

    Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsi

    Rzayev Əsvər Məhərrəm oğlu

    Zərbiyeva-Babazadə Fatimə Qədir qızı

    Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi

    Kazımova Şəhla Saleh qızı

    Rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:

    Ağcabədi Rayon Məhkəməsi

    Süleymanova Leyla Abbas qızı

    Balakən Rayon Məhkəməsi

    Abbaslı Vüqar Qurban oğlu

    Bərdə Rayon Məhkəməsi

    Həmidova Aynur Eldar qızı

    Məmmədov Rəsul Yasər oğlu

    Daşkəsən Rayon Məhkəməsi

    Abbasov Lətif Kazım oğlu

    Füzuli Rayon Məhkəməsi

    Nəsirli Nərmin Hüseyn qızı

    Gədəbəy Rayon Məhkəməsi

    Hümbətov Əli Surxay oğlu

    Gəncə Şəhər Məhkəməsi

    Abbasov Səbuhi Mehdi oğlu

    Goranboy Rayon Məhkəməsi

    Abdullayev Hörmət Uğurlu oğlu

    Göyçay Rayon Məhkəməsi

    Hümbətov Elmir Sahib oğlu

    İmişli Rayon Məhkəməsi

    Məmmədova Rübabə Əşrəf qızı

    Qobustan Rayon Məhkəməsi

    Adıgözəlova Bəxtşən Aydın qızı

    Quba Rayon Məhkəməsi

    İsa-zadə Elnur Nizami oğlu

    Saatlı Rayon Məhkəməsi

    Kazımlı Araz Osman oğlu

    Sabirabad Rayon Məhkəməsi

    Mikayılov Səbuhi Həsənpaşa oğlu

    Salyan Rayon Məhkəməsi

    Babayev Rəşad Mahir oğlu

    Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi

    Məmmədov Fariz Rais oğlu

    Şəmkir Rayon Məhkəməsi

    Əlizadə Əli İlqar oğlu

    Şirvan Şəhər Məhkəməsi

    Allahverdiyev Fuad Zahir oğlu

    Məmmədova Aydan Adgözəl qızı

    Tovuz Rayon Məhkəməsi

    İslamzadə Vüqar Səyyar oğlu

    Zaqatala Rayon Məhkəməsi

    Tağıyeva Vəfa Hənifə qızı.

    İlham Əliyev Məhkəmə-Hüquq Şurası Hakimlər Kollegiyası
    В Азербайджане назначены судьи в ряд судов первой инстанции
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    11:36

    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Laçında olublar

    Xarici siyasət
    11:35

    Bakıda Azərbaycan Pençak Silat İcmasının açılışı olub

    Xarici siyasət
    11:33

    Azərbaycanın 5 boksçusu Avropa çempionatının finalına yüksəlib

    Fərdi
    11:33
    Video

    44 günlük müharibənin iştirakçısı: Döyüşdə qazandığımız dostluğu heç vaxt unuda bilmərik - MÜSAHİBƏ

    Daxili siyasət
    11:32

    Səfir: İndoneziya AQEM çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır

    Xarici siyasət
    11:26
    Foto
    Video

    FHN Masazırda 5 avtomobilin yanması ilə bağlı məlumat yayıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:23

    "Real"ın müdafiəçisi Ferlan Mendi 5 aydan sonra məşqlərə başlayıb

    Futbol
    11:14

    "Level Leasing"in keçmiş səhmdarı valyuta mübadiləsi biznesinə qoşulub

    Maliyyə
    11:06

    Filippinli səyyah: İnfrastrukturun inkişafı Qarabağa daha çox xarici turist cəlb edəcək

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti