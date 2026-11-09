Azərbaycanla Türkiyəni birləşdirən bağlar siyasi maraq və müvəqqəti proseslərdən daha güclüdür - Rəy
- 09 noyabr, 2026
- 16:17
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Azərbaycanla Türkiyəni birləşdirən bağlar siyasi maraqlardan və müvəqqəti proseslərdən daha güclüdür.
Bunu "Report"a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Vasif Qafarov deyib.
Onun sözlərinə görə, Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan və Türkiyə arasında nifaq salmaq istəyənlərin öz arzularına çatmayacaqları barədə fikirləri mühüm siyasi mesajdır:
Milli Məclisin üzvü bildirib ki, son dövrlərdə müxtəlif dairələr tərəfindən iki ölkə arasında fikir ayrılığı yaratmaq, münasibətlərdə guya soyuqluq olduğunu göstərmək cəhdləri müşahidə olunur:
"Ancaq dövlətlərarası münasibətlər ayrı-ayrı şəxslərin açıqlamaları ilə deyil, dövlətlərin siyasi iradəsi və strateji maraqları ilə müəyyən edilir. Prezident İlham Əliyevin mesajı ondan ibarətdir ki, Azərbaycan öz müstəqil xarici siyasətini həyata keçirir və heç bir qüvvənin Azərbaycanın Türkiyə ilə münasibətlərinə müdaxilə etməsinə imkan verilməyəcək. Azərbaycanla Türkiyəni birləşdirən bağlar siyasi maraqlardan və müvəqqəti proseslərdən daha güclüdür. Bu qardaşlıq hər iki xalqın tarixi yaddaşına və ortaq gələcək hədəflərinə söykənir. Ona görə də iki ölkə arasında nifaq yaratmaq istəyənlərin cəhdləri nəticəsiz qalacaq".
Vasif Qafarov həmçinin Azərbaycan və Türkiyəni birləşdirən bağların siyasi konyunkturadan daha güclü olduğunu söyləyib:
"Bu münasibətlər iki liderin siyasi iradəsi ilə yanaşı, hər iki xalqın tarixi yaddaşına, ortaq dəyərlərinə və qarşılıqlı etimadına söykənir. Ona görə də bu birliyin pozulacağını düşünənlər reallığı düzgün qiymətləndirmirlər. Dövlət başçısının da vurğuladığı kimi, bu qardaşlığı sarsıtmaq istəyənlər öz arzularına çatmayacaqlar".