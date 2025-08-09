Azərbaycanın təbii qazı Suriyanın Homs vilayətinə çatıb

Haqqımızda

9 avqust 2025 21:23
Azərbaycandan nəql olunan təbii qaz Türkiyə-Suriya boru kəməri ilə Suriyanın Homs vilayətinə çatıb.

“Report” “Anadolu” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, növbəti mərhələdə qaz “Cender Qaz” stansiyasından paytaxt Dəməşqin yaxınlığında yerləşən “Nasiriyə” və “Təşrin” istilik elektrik stansiyalarına göndəriləcək.

Qaz elektrik stansiyalarının klapanları Suriyanın energetika nazirinin müavini Qayas Diyab və Homs valisi Əbdürrəhman əl-Amın iştirakı ilə açılıb. Diyab mətbuata açıqlamasında qeyd edib ki, hazırda Azərbaycandan təbii qaz Türkiyə üzərindən Cender yanacaqdoldurma məntəqəsinə çatıb.

Gündə 3,4 milyon kubmetr qaz ötürmə qabiliyyətinə malik boru kəməri ilə hazırda sutkada 1,4 milyon kubmetr qaz nəql edilir ki, bu da 250 meqavat elektrik enerjisi istehsal etməyə imkan verəcək.

Nazir müavini vurğulayıb ki, Türkiyədən keçən bu axın Ərəb Qaz Kəmərinin Türkiyə Respublikasına birləşdirilməsi baxımından strateji addımdır, bunun sayəsində Suriya elektrik şəbəkəsi vasitəsilə region ölkələri ilə inteqrasiya olunacaq və bu, ölkədə sabitliyi gücləndirəcək.

Diyab əlavə edib ki, bütün istilik elektrik stansiyalarına qazın verilməsi ilə ölkədə cari elektrik enerjisi təchizatı sutkada 5 saata çatdırılacaq, növbəti mərhələdə isə sutkada 6 milyon kubmetr qazın verilməsini nəzərdə tutan yeni müqaviləyə əsasən, ev təsərrüfatlarının sutkada 8 saata qədər elektrik enerjisi ilə təmin olunması nəzərdə tutulub. Türkiyədən Suriyaya ilk təbii qaz tədarükü avqustun 2-də başlayıb.

